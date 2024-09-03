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РЭЦ подсчитал объем внешнеторговых сделок в странах БРИКС

РЭЦ подсчитал объем внешнеторговых сделок в странах БРИКС - 03.09.2024, ПРАЙМ

РЭЦ подсчитал объем внешнеторговых сделок в странах БРИКС

Объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в странах БРИКС за январь-июль текущего года составил... | 03.09.2024, ПРАЙМ

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) в странах БРИКС за январь-июль текущего года составил почти 5,8 миллиарда долларов, сообщил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на Восточном экономическом форуме–2024.Он отметил, что РЭЦ предоставляет ключевые инструменты поддержки для роста экспортного потенциала России в рамках расширения БРИКС."В этом году за 7 месяцев консолидированный объем внешнеторговых сделок при поддержке Российского экспортного центра по странам БРИКС составил порядка 5 миллиардов 784 миллионов долларов США", – привел данные Прохоренко в ходе сессии "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности".По его словам, расширение БРИКС открывает перед участниками объединения новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества. "Для Российского экспортного центра эти изменения имеют особое значение, поскольку они предоставляют доступ к новым рынкам и создают условия для расширения взаимодействия с партнерами в рамках БРИКС", – отметил Прохоренко.Он добавил, что РЭЦ готов делиться своими лучшими практиками поддержки МСП с партнерами в странах БРИКС для развития международного сотрудничества и повышения эффективности мер поддержки экспорта.К примеру, российские экспортеры в Латинскую Америку, страны которой стремятся в БРИКС, активно пользуются поддержкой РЭЦ – за последние годы наибольший интерес вызвала услуга "Страхование дебиторской задолженности". "С 2021 по 2024 год было застраховано поставок различной продукции в Латинскую Америку на общую сумму 5,4 миллиарда долларов. Основную долю, порядка 77%, составили удобрения, на втором месте — продукция металлургической промышленности, 13%", – рассказал Прохоренко.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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