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Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине
Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине - 03.09.2024, ПРАЙМ
Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине
Китай стремится выступить в роли посредника в украинском конфликте, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене и продвигать свои интересы, говорится в... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:35+0300
2024-09-03T10:35+0300
2024-09-03T10:35+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китай стремится выступить в роли посредника в украинском конфликте, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене и продвигать свои интересы, говорится в материале издания South China Morning Post."Вместо того чтобы урегулировать конфликт напрямую, Пекин как мировая держава стремится обеспечить баланс своих дипломатических и стратегических интересов", — сказано в публикации газеты.Отмечается, что роль Китая и его специального представителя Ли Хуэя становится все более важной. Их дипломатические усилия и стратегические интересы тонко сбалансированы.Кроме того, Пекин стремится занять роль миротворца или посредника, чтобы расширить свое влияние и поддержать свои инициативы. Эта стратегия помогает Китаю ослабить американское влияние и противодействовать усилиям США по экономическому и технологическому сдерживанию.Торговая статистика также показывает, что сотрудничество с странами Юга помогает Китаю снизить риски и компенсировать последствия санкций, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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китай, украина
Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине
SCMP: мирные инициативы Китая способствуют усилению его экономики
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ.
Китай стремится выступить в роли посредника в украинском конфликте, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене и продвигать свои интересы, говорится
в материале издания South China Morning Post.
"Вместо того чтобы урегулировать конфликт напрямую, Пекин как мировая держава стремится обеспечить баланс своих дипломатических и стратегических интересов", — сказано в публикации газеты.
Отмечается, что роль Китая и его специального представителя Ли Хуэя становится все более важной. Их дипломатические усилия и стратегические интересы тонко сбалансированы.
Кроме того, Пекин стремится занять роль миротворца или посредника, чтобы расширить свое влияние и поддержать свои инициативы. Эта стратегия помогает Китаю ослабить американское влияние и противодействовать усилиям США по экономическому и технологическому сдерживанию.
Торговая статистика также показывает, что сотрудничество с странами Юга помогает Китаю снизить риски и компенсировать последствия санкций, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В Китае резко ответили на заявления США о конфликте на Украине