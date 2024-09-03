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Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине

Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине - 03.09.2024, ПРАЙМ

Свой интерес. Стало известно, зачем Китай хочет быть миротворцем на Украине

Китай стремится выступить в роли посредника в украинском конфликте, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене и продвигать свои интересы, говорится в... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T10:35+0300

2024-09-03T10:35+0300

2024-09-03T10:35+0300

политика

китай

украина

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Китай стремится выступить в роли посредника в украинском конфликте, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене и продвигать свои интересы, говорится в материале издания South China Morning Post."Вместо того чтобы урегулировать конфликт напрямую, Пекин как мировая держава стремится обеспечить баланс своих дипломатических и стратегических интересов", — сказано в публикации газеты.Отмечается, что роль Китая и его специального представителя Ли Хуэя становится все более важной. Их дипломатические усилия и стратегические интересы тонко сбалансированы.Кроме того, Пекин стремится занять роль миротворца или посредника, чтобы расширить свое влияние и поддержать свои инициативы. Эта стратегия помогает Китаю ослабить американское влияние и противодействовать усилиям США по экономическому и технологическому сдерживанию.Торговая статистика также показывает, что сотрудничество с странами Юга помогает Китаю снизить риски и компенсировать последствия санкций, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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китай

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китай, украина