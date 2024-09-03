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"Северсталь" планирует расширить сотрудничество с Китаем в 2024-2027 годах

"Северсталь" планирует расширить сотрудничество с Китаем в 2024-2027 годах - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" планирует расширить сотрудничество с Китаем в 2024-2027 годах

"Северсталь" хочет расширить сотрудничество с Китаем в рамках комплексных проектов, включающих поставку оборудования и инжиниринг, рассказал РИА Новости на... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T18:35+0300

2024-09-03T18:35+0300

2024-09-03T18:35+0300

экономика

китай

россия

северсталь

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" хочет расширить сотрудничество с Китаем в рамках комплексных проектов, включающих поставку оборудования и инжиниринг, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ начальник управления операционных закупок компании Владимир Гибов. В декабре компания "Северсталь" объявила о заключении контракта с китайской компанией на поставку оборудования для строительства комплекса по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), который является ключевым активом "Северстали"."Мы планируем расширение сотрудничества в рамках комплексных проектов, когда поставщик из Китая не только поставляет оборудование, но и разрабатывает базовый, детальный инжиниринг. В реализации находятся уже 30 мероприятий, период строительства 2024-2027 годы, ориентировочная стоимость составляет 48 миллиардов рублей. Часть проектов находится в стадии обсуждения", — сказал представитель компании. Гибов также подчеркнул, что "Северсталь" активно ищет на доступных рынках инновационные технологии для металлургической промышленности. В частности, компания заинтересована в технологиях, связанных с экологией, использованием водорода и материаловедением."В этом плане китайские венчурные и инновационные компании представляют для нас интерес. На данный момент эксперты "Северстали" изучают их возможности, наносят визиты, но о конкретных результатах мы сможем сообщить позже", — уточнил он. "Северсталь" — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании — Алексей Мордашов (77,03% акций). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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китай, россия, северсталь