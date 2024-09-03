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Новосибирский ученый Шиплюк осужден на 15 лет колонии за госизмену - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Новосибирский ученый Шиплюк осужден на 15 лет колонии за госизмену
Новосибирский ученый Шиплюк осужден на 15 лет колонии за госизмену - 03.09.2024, ПРАЙМ
Новосибирский ученый Шиплюк осужден на 15 лет колонии за госизмену
Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:07+0300
2024-09-03T12:07+0300
суд
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы", - заявили в судебной инстанции. Шиплюк признан виновным по статье 275 УК РФ. Помимо срока заключения, суд наложил на него штраф в размере 500 тысяч рублей и назначил полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии. Подробности дела не разглашаются, оно маркировано грифом "совершенно секретно". Ранее сообщалось о возбуждении дел о государственной измене в отношении трех ученых-аэродинамиков этого научного учреждения. Кроме Шиплюка были заключены под стражу Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев. Сотрудники ИТПМ СО РАН в открытом письме в поддержку ученых заявляли о невиновности своих коллег и отмечали, что все трое известны своими блестящими научными результатами и не покинули Россию, несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей. Сотрудники обращались к российскому руководству с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
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суд
суд
12:07 03.09.2024
 
Новосибирский ученый Шиплюк осужден на 15 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил новосибирского ученого Шиплюка к 15 годам за госизмену

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы", - заявили в судебной инстанции.
Шиплюк признан виновным по статье 275 УК РФ. Помимо срока заключения, суд наложил на него штраф в размере 500 тысяч рублей и назначил полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии.
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Подробности дела не разглашаются, оно маркировано грифом "совершенно секретно".
Ранее сообщалось о возбуждении дел о государственной измене в отношении трех ученых-аэродинамиков этого научного учреждения. Кроме Шиплюка были заключены под стражу Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев.
Сотрудники ИТПМ СО РАН в открытом письме в поддержку ученых заявляли о невиновности своих коллег и отмечали, что все трое известны своими блестящими научными результатами и не покинули Россию, несмотря на то, что их компетенции и репутация позволяли найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей. Сотрудники обращались к российскому руководству с просьбой "защитить российскую аэродинамическую науку".
 
суд
 
 
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