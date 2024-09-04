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ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива

ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива - 04.09.2024, ПРАЙМ

ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T10:07+0300

2024-09-04T10:07+0300

2024-09-04T10:07+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев. "Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива. По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами. "Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, фас рф, дизтопливо