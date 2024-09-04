https://1prime.ru/20240904/diztoplivo-851323013.html
ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива - 04.09.2024, ПРАЙМ
ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:07+0300
2024-09-04T10:07+0300
2024-09-04T10:07+0300
экономика
россия
фас рф
дизтопливо
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394846_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_092c0e1d1ba3485f8121bc67ef56bb89.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев. "Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива. По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами. "Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394846_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_358f0ea15d10d5ea9e19f8676a8aa840.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, дизтопливо
ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
ФАС не обнаружила предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев.
"Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива.
По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами.
"Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.