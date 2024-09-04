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Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года

Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года - 04.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года

Министерство энергетики России до января 2025 года представит энергостратегию развития до 2050 года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T07:52+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики России до января 2025 года представит энергостратегию развития до 2050 года, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. "Мы все это должны сделать до конца этого года. Мы должны пройти все этапы. Сегодня у нас этап общественного обсуждения", - сказал он журналистам на полях Восточного экономического форума.Энергостратегия является основным документом стратегического планирования в сфере энергетики. Он определяет направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. Сейчас в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.Экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов заявлял в феврале, что энергетическая стратегия России до 2050 года может быть утверждена уже этим летом. Разработку нового документа Минэнерго ранее планировало закончить еще во второй половине 2023 года.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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