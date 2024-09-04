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России удалось развернуть логистику на восток, заявил Савельев

России удалось развернуть логистику на восток, заявил Савельев - 04.09.2024, ПРАЙМ

России удалось развернуть логистику на восток, заявил Савельев

России удалось развернуть логистику на восток, есть планы по дальнейшему развитию страны в целом и Дальнего Востока в частности, сообщил вице-премьер РФ Виталий | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T08:22+0300

2024-09-04T08:22+0300

2024-09-04T08:22+0300

экономика

виталий савельев

транспорт

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. России удалось развернуть логистику на восток, есть планы по дальнейшему развитию страны в целом и Дальнего Востока в частности, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Нам удалось развернуть логистику на восток. Да, мы были к этому готовы. Это не то, что мы взяли и поехали. Нет. Шла огромная работа. Посмотрите, что нам удавалось сделать за этот период и что мы собираемся сделать в ближайшее время для развития страны в целом и Дальнего Востока в частности", - сказал Савельев на сессии ВЭФ "На Восток! Маршруты нового времени". Он напомнил, что основные перевозки в восточном направлении идут по железной дороге. "Мы с вами не только переориентировали грузы, мы развиваем сам Восточный полигон. И президент страны утвердил третью очередь Восточного полигона", - напомнил Савельев. Он напомнил, что провозная способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, по итогам 2023 года составила 173 миллиона, в 2024 году – будет увеличена до 180 миллионов тонн, к 2030 году – до 210 миллионов тонн, к 2032 году – до 270 миллионов тонн. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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виталий савельев, транспорт, вэф-2024