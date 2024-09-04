Укрепление рубля и падение индекса Мосбиржи: что ждет российский рынок?

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Во вторник, 3 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 1,63%, до 87,74 рубля, евро/рубль - на 1,68%, до 96,60 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,58%, до 12,12 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 4 сентября:доллар - 88,6118 руб., евро - 97,8121 рубля. Рубль отыграл более 50% потерь у доллара и евро. Китайский юань пока не нашел еще сопротивления, от которого мог бы оттолкнуться. Поскольку народ перекинулся с недружественных валют на юань, то вполне вероятно рост больше вызван спросом на валюту со стороны импортеров. Нефтяные цены значительно снизились на американской сессии. Brent упал на 4,62% до 73,05 доллара за баррель. Падение связано с признаками урегулирования конфликта в Ливии относительно распределения нефтяных доходов, а также с опасениями по поводу экономического роста Китая и укреплением доллара США. Помимо Ливии и Китая негативное влияние на цены оказывало планируемое увеличение добычи на 180 тыс. баррелей в сутки в октябре, которое может привести к росту предложения на рынке. В среду, 3 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,30 доллара. Поскольку отскок не получился от 76,40 доллара, то на горизонте появилось два уровня: 60,00 и 65,40 доллара. Снижение цен на нефть будет негативно влиять на динамику курса рубля, поэтому сейчас его укрепление временное. К среде курс доллара снизился до 87,74 рубля. Если уровень 87,50 не устоит, то он вновь вернется к уровню 85 рублей. Цена остается в диапазоне 5-13 августа. Рубль защищает изолированность от внешнего мира. Поэтому любое резкое ослабление рубля будет остановлено регулятором. Курсы валют будут такими, какие выгодны стране для развития экономики и сдерживания инфляции. Индекс Мосбиржи упал на 0,81%, до 2524,38 п., тогда как долларовый индекс РТС вырос на 0,74%, до 897,44 п. Развить импульс роста не удалось из-за ускорения снижения нефти и укрепления рубля. Индекс МосБиржи еще раз обновил многомесячный минимум, завершив торги в отрицательной зоне. Многие акции, входящие в индекс Мосбиржи, находятся еще в нисходящем тренде, не достигнув ключевых уровней коррекции. Это указывает на то, что падение IMOEX продолжится в направлении 2450. Следить нужно за Сбербанком и Лукойлом. Отскок по этим бумагам может развернуть индекс. По Сберу идеальная зона для закупа 218-225 руб., Лукойлу составляет 5250 - 5550 пунктов.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Во вторник, 3 сентября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 1,63%, до 87,74 рубля, евро/рубль - на 1,68%, до 96,60 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,58%, до 12,12 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 4 сентября: доллар - 88,6118 руб., евро - 97,8121 рубля.
Рубль отыграл более 50% потерь у доллара и евро. Китайский юань пока не нашел еще сопротивления, от которого мог бы оттолкнуться. Поскольку народ перекинулся с недружественных валют на юань, то вполне вероятно рост больше вызван спросом на валюту со стороны импортеров.
Нефтяные цены значительно снизились на американской сессии. Brent упал на 4,62% до 73,05 доллара за баррель. Падение связано с признаками урегулирования конфликта в Ливии относительно распределения нефтяных доходов, а также с опасениями по поводу экономического роста Китая и укреплением доллара США. Помимо Ливии и Китая негативное влияние на цены оказывало планируемое увеличение добычи на 180 тыс. баррелей в сутки в октябре, которое может привести к росту предложения на рынке.
В среду, 3 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,30 доллара. Поскольку отскок не получился от 76,40 доллара, то на горизонте появилось два уровня: 60,00 и 65,40 доллара. Снижение цен на нефть будет негативно влиять на динамику курса рубля, поэтому сейчас его укрепление временное.
К среде курс доллара снизился до 87,74 рубля. Если уровень 87,50 не устоит, то он вновь вернется к уровню 85 рублей. Цена остается в диапазоне 5-13 августа. Рубль защищает изолированность от внешнего мира. Поэтому любое резкое ослабление рубля будет остановлено регулятором. Курсы валют будут такими, какие выгодны стране для развития экономики и сдерживания инфляции.
Индекс Мосбиржи упал на 0,81%, до 2524,38 п., тогда как долларовый индекс РТС вырос на 0,74%, до 897,44 п. Развить импульс роста не удалось из-за ускорения снижения нефти и укрепления рубля. Индекс МосБиржи еще раз обновил многомесячный минимум, завершив торги в отрицательной зоне.
Многие акции, входящие в индекс Мосбиржи, находятся еще в нисходящем тренде, не достигнув ключевых уровней коррекции. Это указывает на то, что падение IMOEX продолжится в направлении 2450. Следить нужно за Сбербанком и Лукойлом. Отскок по этим бумагам может развернуть индекс. По Сберу идеальная зона для закупа 218-225 руб., Лукойлу составляет 5250 - 5550 пунктов.
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