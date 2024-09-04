На рынке очень высокая волатильность

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи с открытия рванул в отскок, в моменте даже был заскок выше 2600 п., но потом опять обвал рынка на годовое дно. Новый минимум за 14 месяцев — 2512 п., а с максимума мая это уже было -29%. Вечернее закрытие бенчмарка было в отскоке со дна и состоялось в нуле, под 2545 п. Такая экстремальная волатильность остается на фоне технически рекордного обвала рынка, острой геополитики, жесткой ДКП ЦБ, падения сырьевых цен и относительной крепости рубля. Рынок дешев, и со временем будет значительно выше. Вопрос лишь — где дно.Сильнее рынка — акции девелопера "Самолета" (+3,1%). Там пока лишь отскок с трехлетнего дна. В августе бумаги стали лидерами падения на 25%. Фундаментально: текущая оценка на бирже низкая, но без снижения ключевой ставки ЦБ курс бумаг будет оставаться под давлением.Слабее рынка — акции банка МКБ (-4,1%). За несколько дней безостановочного падения акции рухнули на минимумы сентября 2022 г. Они низколиквидные и подходят скорее долгосрочным инвесторам, а не активным трейдерам. Целевые там 8,5 рубля, или уже свыше +51% от текущих.Рубль против юаня просел на 0,6%; курс у 12,12. А вот относительно доллара и евро рубль сильно укрепился — наши ожидания схлопывания спреда с фьючерсами полностью оправдались. На внебирже доллар упал еще на 1,5% к 88,6, а евро слетел на 1,5% к 97,8.
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи с открытия рванул в отскок, в моменте даже был заскок выше 2600 п., но потом опять обвал рынка на годовое дно. Новый минимум за 14 месяцев — 2512 п., а с максимума мая это уже было -29%. Вечернее закрытие бенчмарка было в отскоке со дна и состоялось в нуле, под 2545 п. Такая экстремальная волатильность остается на фоне технически рекордного обвала рынка, острой геополитики, жесткой ДКП ЦБ, падения сырьевых цен и относительной крепости рубля. Рынок дешев, и со временем будет значительно выше. Вопрос лишь — где дно.
Сильнее рынка — акции девелопера "Самолета" (+3,1%). Там пока лишь отскок с трехлетнего дна. В августе бумаги стали лидерами падения на 25%. Фундаментально: текущая оценка на бирже низкая, но без снижения ключевой ставки ЦБ курс бумаг будет оставаться под давлением.
Слабее рынка — акции банка МКБ (-4,1%). За несколько дней безостановочного падения акции рухнули на минимумы сентября 2022 г. Они низколиквидные и подходят скорее долгосрочным инвесторам, а не активным трейдерам. Целевые там 8,5 рубля, или уже свыше +51% от текущих.
Рубль против юаня просел на 0,6%; курс у 12,12. А вот относительно доллара и евро рубль сильно укрепился — наши ожидания схлопывания спреда с фьючерсами полностью оправдались. На внебирже доллар упал еще на 1,5% к 88,6, а евро слетел на 1,5% к 97,8.
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