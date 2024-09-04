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На рынке очень высокая волатильность - 04.09.2024, ПРАЙМ
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На рынке очень высокая волатильность
На рынке очень высокая волатильность - 04.09.2024, ПРАЙМ
На рынке очень высокая волатильность
Индекс Мосбиржи с открытия рванул в отскок, в моменте даже был заскок выше 2600 п., но потом опять обвал рынка на годовое дно. Новый минимум за 14 месяцев —... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:05+0300
2024-09-04T10:05+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851322824.jpg?1725433550
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи с открытия рванул в отскок, в моменте даже был заскок выше 2600 п., но потом опять обвал рынка на годовое дно. Новый минимум за 14 месяцев — 2512 п., а с максимума мая это уже было -29%. Вечернее закрытие бенчмарка было в отскоке со дна и состоялось в нуле, под 2545 п. Такая экстремальная волатильность остается на фоне технически рекордного обвала рынка, острой геополитики, жесткой ДКП ЦБ, падения сырьевых цен и относительной крепости рубля. Рынок дешев, и со временем будет значительно выше. Вопрос лишь — где дно.Сильнее рынка — акции девелопера "Самолета" (+3,1%). Там пока лишь отскок с трехлетнего дна. В августе бумаги стали лидерами падения на 25%. Фундаментально: текущая оценка на бирже низкая, но без снижения ключевой ставки ЦБ курс бумаг будет оставаться под давлением.Слабее рынка — акции банка МКБ (-4,1%). За несколько дней безостановочного падения акции рухнули на минимумы сентября 2022 г. Они низколиквидные и подходят скорее долгосрочным инвесторам, а не активным трейдерам. Целевые там 8,5 рубля, или уже свыше +51% от текущих.Рубль против юаня просел на 0,6%; курс у 12,12. А вот относительно доллара и евро рубль сильно укрепился — наши ожидания схлопывания спреда с фьючерсами полностью оправдались. На внебирже доллар упал еще на 1,5% к 88,6, а евро слетел на 1,5% к 97,8.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
10:05 04.09.2024
 

На рынке очень высокая волатильность

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи с открытия рванул в отскок, в моменте даже был заскок выше 2600 п., но потом опять обвал рынка на годовое дно. Новый минимум за 14 месяцев — 2512 п., а с максимума мая это уже было -29%. Вечернее закрытие бенчмарка было в отскоке со дна и состоялось в нуле, под 2545 п. Такая экстремальная волатильность остается на фоне технически рекордного обвала рынка, острой геополитики, жесткой ДКП ЦБ, падения сырьевых цен и относительной крепости рубля. Рынок дешев, и со временем будет значительно выше. Вопрос лишь — где дно.
Сильнее рынка — акции девелопера "Самолета" (+3,1%). Там пока лишь отскок с трехлетнего дна. В августе бумаги стали лидерами падения на 25%. Фундаментально: текущая оценка на бирже низкая, но без снижения ключевой ставки ЦБ курс бумаг будет оставаться под давлением.
Слабее рынка — акции банка МКБ (-4,1%). За несколько дней безостановочного падения акции рухнули на минимумы сентября 2022 г. Они низколиквидные и подходят скорее долгосрочным инвесторам, а не активным трейдерам. Целевые там 8,5 рубля, или уже свыше +51% от текущих.
Рубль против юаня просел на 0,6%; курс у 12,12. А вот относительно доллара и евро рубль сильно укрепился — наши ожидания схлопывания спреда с фьючерсами полностью оправдались. На внебирже доллар упал еще на 1,5% к 88,6, а евро слетел на 1,5% к 97,8.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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