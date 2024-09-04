https://1prime.ru/20240904/sanktsii-851342257.html

США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из РФ на фоне выборов

США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из РФ на фоне выборов - 04.09.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из РФ на фоне выборов

США ввели санкции в отношении 10 физических лиц и двух организаций из России, обвинив их в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T21:10+0300

2024-09-04T21:10+0300

2024-09-04T21:10+0300

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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении 10 физических лиц и двух организаций из России, обвинив их в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится в заявлении американского минфина. Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении 10 физических лиц и двух организаций в рамках скоординированного ответа правительства на попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США в 2024 году. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на президентских выборах в США победит тот кандидат, которого выберет американский народ. Россия не должна вмешиваться в этот процесс, а должна просто наблюдать за ним.

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сша, выборы в сша, санкции против рф, россия