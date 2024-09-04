Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/turtsiya-851321324.html
Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение
Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение - 04.09.2024, ПРАЙМ
Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение
Турция сейчас стоит перед выбором между членством в G7 и БРИКС, при этом вопрос о членстве в Евросоюзе не рассматривается, так как ответ известен, пишет газета... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:36+0300
2024-09-04T09:36+0300
брикс
турция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Турция сейчас стоит перед выбором между членством в G7 и БРИКС, при этом вопрос о членстве в Евросоюзе не рассматривается, так как ответ известен, пишет газета Sabah.В 2029 году Турция будет отмечать 70-ю годовщину своей заявки на членство в ЕС, напоминает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ настоящее время БРИКС имеет больший экономический и демографический вес, чем G7 — страны БРИКС составляют 46% мирового населения и 35% мировой экономики. Ожидается, что к 2050 году доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 50%, в то время как доля G7 снизится до 20%.В связи с этим интерес к БРИКС растет, особенно после подачи заявок от более чем 40 стран. Турция тоже может подать заявку на членство в БРИКС — или уже подала, что может повлиять на ее отношения с ЕС и США, отмечает издание.Турция является важным центром силы в регионе и имеет потенциал для усиления своего влияния. Однако ЕС и НАТО опасаются, что БРИКС может стать военным блоком, что усилит позиции Турции в процессе вступления в ЕС и в отношениях с США.В БРИКС существует определенный порядок принятия новых членов — участники объединения приводят перечень стран, чьи заявки они принимают."В настоящее время членами блока являются десять стран. Посмотрим, какие государства присоединятся в этом году. Турция? Официального объявления о заявке пока нет, но какой союз не захочет такого члена, как Турция? На ум приходит только один", — отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240904/briks-851319090.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, турция, ес
БРИКС, ТУРЦИЯ, ЕС
09:36 04.09.2024
 
Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение

Sabah: Турции выгодно стать членом объединения БРИКС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Турция сейчас стоит перед выбором между членством в G7 и БРИКС, при этом вопрос о членстве в Евросоюзе не рассматривается, так как ответ известен, пишет газета Sabah.
В 2029 году Турция будет отмечать 70-ю годовщину своей заявки на членство в ЕС, напоминает автор.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В настоящее время БРИКС имеет больший экономический и демографический вес, чем G7 — страны БРИКС составляют 46% мирового населения и 35% мировой экономики. Ожидается, что к 2050 году доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 50%, в то время как доля G7 снизится до 20%.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Песков предупредил о пределе для расширения у БРИКС
08:25
В связи с этим интерес к БРИКС растет, особенно после подачи заявок от более чем 40 стран. Турция тоже может подать заявку на членство в БРИКС — или уже подала, что может повлиять на ее отношения с ЕС и США, отмечает издание.
Турция является важным центром силы в регионе и имеет потенциал для усиления своего влияния. Однако ЕС и НАТО опасаются, что БРИКС может стать военным блоком, что усилит позиции Турции в процессе вступления в ЕС и в отношениях с США.
В БРИКС существует определенный порядок принятия новых членов — участники объединения приводят перечень стран, чьи заявки они принимают.
"В настоящее время членами блока являются десять стран. Посмотрим, какие государства присоединятся в этом году. Турция? Официального объявления о заявке пока нет, но какой союз не захочет такого члена, как Турция? На ум приходит только один", — отмечается в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БРИКСТУРЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала