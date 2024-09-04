https://1prime.ru/20240904/turtsiya-851321324.html

Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение

Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение - 04.09.2024, ПРАЙМ

Выгодная альтернатива. Турцию не пускают в ЕС, но есть решение

Турция сейчас стоит перед выбором между членством в G7 и БРИКС, при этом вопрос о членстве в Евросоюзе не рассматривается, так как ответ известен, пишет газета... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:36+0300

2024-09-04T09:36+0300

2024-09-04T09:36+0300

брикс

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Турция сейчас стоит перед выбором между членством в G7 и БРИКС, при этом вопрос о членстве в Евросоюзе не рассматривается, так как ответ известен, пишет газета Sabah.В 2029 году Турция будет отмечать 70-ю годовщину своей заявки на членство в ЕС, напоминает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ настоящее время БРИКС имеет больший экономический и демографический вес, чем G7 — страны БРИКС составляют 46% мирового населения и 35% мировой экономики. Ожидается, что к 2050 году доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 50%, в то время как доля G7 снизится до 20%.В связи с этим интерес к БРИКС растет, особенно после подачи заявок от более чем 40 стран. Турция тоже может подать заявку на членство в БРИКС — или уже подала, что может повлиять на ее отношения с ЕС и США, отмечает издание.Турция является важным центром силы в регионе и имеет потенциал для усиления своего влияния. Однако ЕС и НАТО опасаются, что БРИКС может стать военным блоком, что усилит позиции Турции в процессе вступления в ЕС и в отношениях с США.В БРИКС существует определенный порядок принятия новых членов — участники объединения приводят перечень стран, чьи заявки они принимают."В настоящее время членами блока являются десять стран. Посмотрим, какие государства присоединятся в этом году. Турция? Официального объявления о заявке пока нет, но какой союз не захочет такого члена, как Турция? На ум приходит только один", — отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, турция, ес