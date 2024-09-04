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Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией

Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией - 04.09.2024, ПРАЙМ

Посол рассказал о проблемах во взаиморасчетах между Россией и Турцией

Проблемы в расчетах между Россией и Турцией сохраняются. Бывали случаи блокировки переводов и закрытия счетов, участились "выдавливания" компаний, занимающихся... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:36+0300

2024-09-04T14:36+0300

2024-09-04T14:36+0300

экономика

турция

россия

расчеты

трансграничные расчеты

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АНТАЛЬЯ, 4 сен — ПРАЙМ. Проблемы в расчетах между Россией и Турцией сохраняются. Бывали случаи блокировки переводов и закрытия счетов, участились "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. С 1 января турецкие экспортеры сталкиваются с отказом банков принимать денежные переводы из России. По словам источников РИА Новости, проблема связана с давлением США из-за санкций. При этом россияне могут открывать рублевые счета, как заявлял представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank.Ерхов отметил, что в настоящее время существуют проблемы во взаиморасчетах между двумя странами. Турецкие банки всё чаще блокируют счета или прекращают обслуживание компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Несмотря на это, посольство и торговое представительство продолжают помогать российским компаниям в рамках своих полномочий. Если российские компании сталкиваются с подобными проблемами в своей внешнеэкономической деятельности, они могут обратиться напрямую в торговое представительство, которое окажет помощь в решении индивидуальных вопросов.Ерхов ранее заявлял РИА Новости, что ситуация вокруг платежей из РФ в Турцию остается напряженной. Запад разрушает российско-турецкое сотрудничество. Представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре отметил, что кардинальных изменений в урегулировании проблемы с банковскими переводами пока нет. Сроки решения ситуации неизвестны.Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

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турция, россия, расчеты, трансграничные расчеты