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В Минфине РФ объяснили возникновение в августе профицита бюджета
В Минфине РФ объяснили возникновение в августе профицита бюджета - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине РФ объяснили возникновение в августе профицита бюджета
Профицит бюджета РФ в августе произошел в силу высокой динамики доходов и низкого уровня расходов, который характерен для сезона, сообщили РИА Новости в... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T05:17+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ в августе произошел в силу высокой динамики доходов и низкого уровня расходов, который характерен для сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "В значительной степени прирост в августе произошел благородя высокой динамике доходов и традиционно не очень высокому уровню расходов с учетом сезонности", - прокомментировало министерство новые опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-август. "В целом исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете (№540-ФЗ от 27 ноября 2023 года с учетом изменений в соответствии с № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года)", - добавили в ведомстве. Ранее в пятницу Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей. Согласно данным, доходы бюджета за этот период составили 23,029 триллиона рублей, а расходы - 23,360 триллиона рублей. При этом за январь-июль 2024 года дефицит составлял 1,098 триллиона рублей (а предварительная оценка была на уровне 1,362 триллиона рублей). Таким образом, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей.
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минфин, профицит, бюджет
Экономика, Минфин, профицит, бюджет
В Минфине РФ объяснили возникновение в августе профицита бюджета
Минфин: профицит бюджета РФ обусловлен высокими доходами и низкими расходами
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ в августе произошел в силу высокой динамики доходов и низкого уровня расходов, который характерен для сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"В значительной степени прирост в августе произошел благородя высокой динамике доходов и традиционно не очень высокому уровню расходов с учетом сезонности", - прокомментировало министерство новые опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-август.
"В целом исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете (№540-ФЗ от 27 ноября 2023 года с учетом изменений в соответствии с № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года)", - добавили в ведомстве.
Ранее в пятницу Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей.
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-августе
Согласно данным, доходы бюджета за этот период составили 23,029 триллиона рублей, а расходы - 23,360 триллиона рублей. При этом за январь-июль 2024 года дефицит составлял 1,098 триллиона рублей (а предварительная оценка была на уровне 1,362 триллиона рублей).
Таким образом, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей.