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В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России
В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России
Российские компании по перевозке пассажиров справились с увеличением турпотока на юг в летний сезон, рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:29+0300
2024-09-07T08:29+0300
2024-09-07T08:30+0300
экономика
туризм
железнодорожные перевозки
перевозка грузов
авиаперевозки
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Российские компании по перевозке пассажиров справились с увеличением турпотока на юг в летний сезон, рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт. "Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока", - подчеркнул министр. Он также поделился, что туристический сезон 2024 года стал особенным. Многие пассажиры вынуждены были использовать железнодорожное сообщение вместо авиаперевозок из-за закрытых аэропортов. Кроме того, на железнодорожных путях увеличился и грузопоток. Это привело к определенным трудностям для перевозчиков, с которыми, однако, удалось справиться.
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туризм, железнодорожные перевозки, перевозка грузов, авиаперевозки
Экономика, Туризм, железнодорожные перевозки, перевозка грузов, авиаперевозки
В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России
Старовойт: транспортники РФ справились с наплывом пассажиропотока на юг в турсезон
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Российские компании по перевозке пассажиров справились с увеличением турпотока на юг в летний сезон, рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт.
"Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока", - подчеркнул министр.
Он также поделился, что туристический сезон 2024 года стал особенным. Многие пассажиры вынуждены были использовать железнодорожное сообщение вместо авиаперевозок из-за закрытых аэропортов. Кроме того, на железнодорожных путях увеличился и грузопоток. Это привело к определенным трудностям для перевозчиков, с которыми, однако, удалось справиться.
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