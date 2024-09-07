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В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России

В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России - 07.09.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе доложили о результатах турсезона в России

Российские компании по перевозке пассажиров справились с увеличением турпотока на юг в летний сезон, рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T08:29+0300

2024-09-07T08:29+0300

2024-09-07T08:30+0300

экономика

туризм

железнодорожные перевозки

перевозка грузов

авиаперевозки

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Российские компании по перевозке пассажиров справились с увеличением турпотока на юг в летний сезон, рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт. "Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока", - подчеркнул министр. Он также поделился, что туристический сезон 2024 года стал особенным. Многие пассажиры вынуждены были использовать железнодорожное сообщение вместо авиаперевозок из-за закрытых аэропортов. Кроме того, на железнодорожных путях увеличился и грузопоток. Это привело к определенным трудностям для перевозчиков, с которыми, однако, удалось справиться.

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туризм, железнодорожные перевозки, перевозка грузов, авиаперевозки