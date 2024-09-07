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Вклады уже под 25% годовых: о чем узнали банки - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Вклады уже под 25% годовых: о чем узнали банки
Вклады уже под 25% годовых: о чем узнали банки - 07.09.2024, ПРАЙМ
Вклады уже под 25% годовых: о чем узнали банки
Предложение вклада под 25% годовых – разовое, и связано с особыми условиями для вкладчиков, а вовсе не с ожиданиями стремительного роста ключевой ставки. Вместе | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T02:02+0300
2024-09-07T02:02+0300
ставка банка россии
ставка
банковские депозиты
банковский вклад
богдан зварич
банки.ру
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Предложение вклада под 25% годовых – разовое, и связано с особыми условиями для вкладчиков, а вовсе не с ожиданиями стремительного роста ключевой ставки. Вместе с тем, банки учитывают возможность ее грядущего повышения, рассказал агентству "Прайм" Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.Банк ВТБ запустил новый срочный вклад "Двойная выгода" с доходностью до 25%. Данное предложение, если рассматривать его с точки зрения доходности депозита, является очень привлекательным.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Однако дополнительные условия для открытия данного продукта существенно снижают число вкладчиков, которым он будет доступен. Вклад могут открыть граждане, которые оформят ПДС в НПФ ВТБ. Плюс к этому, есть ограничения на сумму, на которую данный вклад можно открыть - она не должна превышать объём средств, переведённых в ПДС", - разъяснил Зварич.При этом маловероятно, что столь высокая ставка связана именно с ожиданием дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором. Да, есть риски, что ключевая ставка до конца года может вырасти до 19-20%. И банки это учитывают уже сейчас в своей процентной политике.Согласно рейтингу Банки.ру, эффективные ставки в лучших предложениях ТОП-30 банков по большинству сроков превышают текущую ключевую ставку. Лишь на сроках один месяц и пять лет ставки ниже. Однако лучшие предложения сейчас достигают 20-21%, рассказал аналитик."В результате, скорее можно говорить о том, что с помощью данного вклада кредитная организация хочет привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений и готова с учетом этого дать более привлекательные условия по депозиту. В основном банки придерживаются выжидательной тактики и сохраняют ставки на среднерыночном уровне", - заключил он.
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ставка банка россии, ставка, банковские депозиты, банковский вклад, богдан зварич, банки.ру, эксклюзив
ставка Банка России, ставка, банковские депозиты, банковский вклад, Богдан Зварич, Банки.ру, Эксклюзив
02:02 07.09.2024
 
Вклады уже под 25% годовых: о чем узнали банки

Аналитик Зварич объяснил связь вклада под 25% годовых и ожиданий роста ставки ЦБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Предложение вклада под 25% годовых – разовое, и связано с особыми условиями для вкладчиков, а вовсе не с ожиданиями стремительного роста ключевой ставки. Вместе с тем, банки учитывают возможность ее грядущего повышения, рассказал агентству "Прайм" Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.
Банк ВТБ запустил новый срочный вклад "Двойная выгода" с доходностью до 25%. Данное предложение, если рассматривать его с точки зрения доходности депозита, является очень привлекательным.
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"Однако дополнительные условия для открытия данного продукта существенно снижают число вкладчиков, которым он будет доступен. Вклад могут открыть граждане, которые оформят ПДС в НПФ ВТБ. Плюс к этому, есть ограничения на сумму, на которую данный вклад можно открыть - она не должна превышать объём средств, переведённых в ПДС", - разъяснил Зварич.
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При этом маловероятно, что столь высокая ставка связана именно с ожиданием дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором. Да, есть риски, что ключевая ставка до конца года может вырасти до 19-20%. И банки это учитывают уже сейчас в своей процентной политике.
Согласно рейтингу Банки.ру, эффективные ставки в лучших предложениях ТОП-30 банков по большинству сроков превышают текущую ключевую ставку. Лишь на сроках один месяц и пять лет ставки ниже. Однако лучшие предложения сейчас достигают 20-21%, рассказал аналитик.
"В результате, скорее можно говорить о том, что с помощью данного вклада кредитная организация хочет привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений и готова с учетом этого дать более привлекательные условия по депозиту. В основном банки придерживаются выжидательной тактики и сохраняют ставки на среднерыночном уровне", - заключил он.
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