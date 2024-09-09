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Рубль стабилен при негативных внешних факторах - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль стабилен при негативных внешних факторах
Рубль стабилен при негативных внешних факторах - 09.09.2024, ПРАЙМ
Рубль стабилен при негативных внешних факторах
В пятницу, 6 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом перед выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 89,75 руб., евро/рубль - на... | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T08:09+0300
2024-09-09T08:09+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 6 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом перед выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 89,75 руб., евро/рубль - на 0,90%, до 99,11 руб., юань/рубль - на 0,96%, до 12,62 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы: доллар - 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб. В августе наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами через биржевые котировки юань-рубль. Это происходит на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов в условиях санкций. Минфин сообщил о резком росте валютных покупок по бюджетному правилу. В результате чистые продажи валюты ЦБ РФ с 6 сентября по 4 октября снизятся с 7,3 млрд руб./день до 0,2 млрд руб./день. Это будет давить на рубль, так как объем операций может составить 0,1% ежедневного объема биржевых торгов после 5,2% в августе. Цены на нефть снизились в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 7%. Баррель Brent подешевел до $71,47. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности и укрепление доллара США. Некоторую поддержку оказали решения стран ОПЕК+ отложить наращивание производства и данные США о снижении запасов нефти. В понедельник, 9 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,87. Цена достигла промежуточного уровня поддержки, поэтому может оставаться выше $70 в течение 2-3 дней. Ключевая поддержка находится ниже на уровне $66,00 - 67,50. Пара доллар/рубль торгуется вблизи уровня 90 руб. Российский рубль продолжит испытывать давление. Ключевыми факторами будут оставаться геополитическая ситуация, решения центральных банков и динамика глобальной экономики. Торговый диапазон для рубля на ближайшие два дня 87,70 - 90,50 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2623,37 п., индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 п. Торги открылись снижением. При достижении уровня 2604 п. покупатели быстро перегруппировались, подняв курс до 2648 п. После публикации данных по рынку труда в США, роста индекса и снижения цен на нефть покупатели растеряли большую часть прибыли. Цена вернулась обратно на уровень 2623 п. Индекс пытается удержаться выше 2604 п. после отскока от 2512 п. за 4 и 5 сентября. Если он не устоит сегодня, цена вернется к уровню 2575 п. Пока нет четкой уверенности, что "медвежий" тренд завершился.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, минфин, brent, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Минфин, BRENT, индекс Мосбиржи
08:09 09.09.2024
 

Рубль стабилен при негативных внешних факторах

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 6 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом перед выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 89,75 руб., евро/рубль - на 0,90%, до 99,11 руб., юань/рубль - на 0,96%, до 12,62 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы: доллар - 89,8225 руб., евро - 99,7156 руб.

В августе наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами через биржевые котировки юань-рубль. Это происходит на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов в условиях санкций.

Минфин сообщил о резком росте валютных покупок по бюджетному правилу. В результате чистые продажи валюты ЦБ РФ с 6 сентября по 4 октября снизятся с 7,3 млрд руб./день до 0,2 млрд руб./день. Это будет давить на рубль, так как объем операций может составить 0,1% ежедневного объема биржевых торгов после 5,2% в августе.

Цены на нефть снизились в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 7%. Баррель Brent подешевел до $71,47. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности и укрепление доллара США. Некоторую поддержку оказали решения стран ОПЕК+ отложить наращивание производства и данные США о снижении запасов нефти.

В понедельник, 9 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $71,87. Цена достигла промежуточного уровня поддержки, поэтому может оставаться выше $70 в течение 2-3 дней. Ключевая поддержка находится ниже на уровне $66,00 - 67,50.

Пара доллар/рубль торгуется вблизи уровня 90 руб. Российский рубль продолжит испытывать давление. Ключевыми факторами будут оставаться геополитическая ситуация, решения центральных банков и динамика глобальной экономики. Торговый диапазон для рубля на ближайшие два дня 87,70 - 90,50 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2623,37 п., индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 п. Торги открылись снижением. При достижении уровня 2604 п. покупатели быстро перегруппировались, подняв курс до 2648 п. После публикации данных по рынку труда в США, роста индекса и снижения цен на нефть покупатели растеряли большую часть прибыли. Цена вернулась обратно на уровень 2623 п. Индекс пытается удержаться выше 2604 п. после отскока от 2512 п. за 4 и 5 сентября. Если он не устоит сегодня, цена вернется к уровню 2575 п. Пока нет четкой уверенности, что "медвежий" тренд завершился.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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