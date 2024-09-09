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Главный враг инвестора - не крах рынка, а кое-что другое

Главный враг инвестора - не крах рынка, а кое-что другое - 09.09.2024, ПРАЙМ

Главный враг инвестора - не крах рынка, а кое-что другое

Недавние события на российском рынке серьезно беспокоят инвесторов. В период с 17 мая по 3 сентября 2024 года индекс Московской биржи рухнул более чем на 27%, а | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T08:00+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Недавние события на российском рынке серьезно беспокоят инвесторов. В период с 17 мая по 3 сентября 2024 года индекс Московской биржи рухнул более чем на 27%, а индекс MCFTR, учитывающий дивиденды, снизился на 24%. Инвесторы, которые вложили средства год назад, увидели убыток в размере 15,77% (по MCFTR). Облигации также расстраивают своих владельцев. Ужесточение денежно-кредитной политики привело к снижению индекса RGBITR, который включает ОФЗ и купоны, на 9,91% с пиковых значений в январе, в результате чего годовой итог составил -8,37%.Актуальным становится тезис о том, что, вложив средства в депозиты, можно было бы гарантированно получить 8,3%-9,2%, если ориентироваться на усредненные данные, опубликованные Банком России в августе 2023 года. Это утверждение неоспоримо, как и тот факт, что задним умом мы все сильны.И я, и другие эксперты рынка многократно сообщали, что текущее состояние дел является нормальным для российского рынка.Например, историческая волатильность MCFTR составляет 27%. Это означает, что в первые 109 дней после начала падения с 17 мая 2024 года ожидаемая волатильность была бы 14,7%, а Value at Risk с 95%-м доверительным интервалом стоил бы 24%. Интересно, что эти данные соотносятся с ранее упомянутыми. Или, например, средний показатель падения на российском рынке акций от максимумов до минимумов составляет 25,4% и длится в среднем 216 дней. Очевидно, что эти показатели и сейчас соответствуют историческим данным.Можно бесконечно продолжать перечислять примеры, но, к сожалению, большинство инвесторов продолжают пренебрегать упреждающим опытом. Они часто считают расчеты бесполезными, ссылаясь на то, что "прошлые данные не гарантируют их повторения в будущем". Эта формулировка сегодня подверглась значительному искажению.На самом деле настоящим врагом инвестора являются не аналитические данные, а собственная психология. Я все глубже изучаю эту тему и понимаю, что многие эмоционально не готовы к происходящему на рынках. Инвесторы в недвижимость, как правило, более терпеливы в сложных условиях. Возможно, это связано с тем, что они не отслеживают свою оценку портфеля ежедневно и потому чаще выбирают выжидательную тактику. При этом на фондовом рынке решение "немного подождать" может заметно повлиять на то, что долгосрочные вложения в акции сроком от 5 до 10 лет имеют шанс обойти безрисковые ставки, что делает их более выгодными по сравнению с депозитами.Если активно инвестировать в долгосрочные облигации федерального займа и реинвестировать купоны, результаты могут оказаться сопоставимыми по темпам с инфляцией или даже превзойти ее. Я поднимал эту тему не раз, и, похоже, продолжу это делать, поскольку текущие события на рынке будут повторяться. В итоге среди начинающих инвесторов останется около 20%, которые добьются профессионального роста, тогда как остальные 80% будут заменены новыми участниками, которых, кстати, часто называют "хомячками". Интересно, что чаще всего хомячков никто не контролирует. Они приходят на рынок и уходят, действуя по своему усмотрению.Что в итоге делать?Для тех, кто еще не инвестировал, сейчас отличное время для выхода на рынок. А для уже имеющих активы рекомендация одна: текущее состояние не должно вызывать паники. Подумайте о перераспределении активов в портфеле для оптимизации потенциальной прибыли с учетом принимаемого вами уровня риска. И продолжайте учиться! На финансовых рынках не существует волшебной таблетки. Нет стратегий или портфелей, которые стабильно демонстрируют положительные результаты каждый месяц и неизменно опережают депозиты, инфляцию или темпы роста ВВП. Исключите из уравнения психологию и опирайтесь на аналитику. А еще присмотритесь к качественным программ для повышения квалификации, которые предлагают многие профильные учебные заведения.Автор - Алексей Бачеров, эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, управляющий партнёр ABTRUST

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Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

мнения аналитиков, инвестиции, биржи