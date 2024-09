Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16

https://1prime.ru/20240909/iphone-851463008.html

экономика

apple

сша

iphone

https://cdnn.1prime.ru/img/83817/76/838177694_0:38:2708:1561_1920x0_80_0_0_fa3b6343da87b73ff4660c835abce805.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Компания представила "младшие" модели Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия c диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые устройства на 40% быстрее по сравнению с версией 2023 года Apple 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи. Новые смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, внедренную в операционную систему iOS 18. Отмечается, что эта технология, в частности, поможет владельцу находить фотографии и видео по их описанию, будет создавать краткие описания входящих сообщений для экономии времени ознакомления с ними, а также увеличит возможности программы-помощника Siri, управление которым будет доступно как голосом, так и при введении текста. В компании отдельно заверили, что личные данные пользователей не будут собираться и храниться Apple в рамках работы технологии ИИ. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.

сша

apple, сша, iphone