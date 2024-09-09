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Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16
Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 - 09.09.2024, ПРАЙМ
Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T21:36+0300
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Компания представила "младшие" модели Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия c диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые устройства на 40% быстрее по сравнению с версией 2023 года Apple 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи. Новые смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, внедренную в операционную систему iOS 18. Отмечается, что эта технология, в частности, поможет владельцу находить фотографии и видео по их описанию, будет создавать краткие описания входящих сообщений для экономии времени ознакомления с ними, а также увеличит возможности программы-помощника Siri, управление которым будет доступно как голосом, так и при введении текста. В компании отдельно заверили, что личные данные пользователей не будут собираться и храниться Apple в рамках работы технологии ИИ. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, сша, iphone
Экономика, Apple, США, iPhone
Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16
Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16
ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации.
Компания представила "младшие" модели Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия c диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Смартфоны оснащены процессором A18, который, как утверждается, делает новые устройства на 40% быстрее по сравнению с версией 2023 года Apple 15. Компания обновила камеры устройств до 48 мегапикселей, добавила технологии контроля за ней, а также увеличила время работы батареи.
Новые смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, внедренную в операционную систему iOS 18. Отмечается, что эта технология, в частности, поможет владельцу находить фотографии и видео по их описанию, будет создавать краткие описания входящих сообщений для экономии времени ознакомления с ними, а также увеличит возможности программы-помощника Siri, управление которым будет доступно как голосом, так и при введении текста.
В компании отдельно заверили, что личные данные пользователей не будут собираться и храниться Apple в рамках работы технологии ИИ.
Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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