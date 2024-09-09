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Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России - 09.09.2024, ПРАЙМ
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России
Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с проблемами на рыбном рынке из-за собственных санкций против России, говорится в материале агентства РИА Новости. | 09.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с проблемами на рыбном рынке из-за собственных санкций против России, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, после запрета Вашингтоном импорта рыбы и морепродуктов из России американский рынок столкнулся с "крабовым кризисом", а также дефицитом лосося, трески и минтая."Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.Ко всему прочему, в ЕС также наблюдается дефицит трески из-за сокращения уловов и введения торговых ограничений. Запрет на импорт российской рыбы привел к росту цен на треску в Великобритании, что вызвало беспокойство среди потребителей.В Германии, где минтай очень популярен, также ожидается взрывной рост цен, если поставки российской рыбы попадут под санкции в сентябре. Без минтая немцам придется отказаться от рыбных палочек, которые они съедают в объеме 5,2 миллиона штук ежедневно, заметили в агентстве."Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески", - отметил управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.Тем не менее, Россия не испытала серьезных проблем с экспортом рыбной продукции, так как поставки в Китай за год выросли на треть. Росрыболовство в свою очередь собирается изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах как Западной, так и Восточной Африки.
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россия, запад, кризис
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, кризис
Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России
РИА Новости: в США и Европе возникли проблемы с крабами, треской и минтаем
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с проблемами на рыбном рынке из-за собственных санкций против России, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, после запрета Вашингтоном импорта рыбы и морепродуктов из России американский рынок столкнулся с "крабовым кризисом", а также дефицитом лосося, трески и минтая.
"Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ко всему прочему, в ЕС также наблюдается дефицит трески из-за сокращения уловов и введения торговых ограничений. Запрет на импорт российской рыбы привел к росту цен на треску в Великобритании, что вызвало беспокойство среди потребителей.
В Германии, где минтай очень популярен, также ожидается взрывной рост цен, если поставки российской рыбы попадут под санкции в сентябре. Без минтая немцам придется отказаться от рыбных палочек, которые они съедают в объеме 5,2 миллиона штук ежедневно, заметили в агентстве.
"Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески", - отметил управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.
Тем не менее, Россия не испытала серьезных проблем с экспортом рыбной продукции, так как поставки в Китай за год выросли на треть. Росрыболовство в свою очередь собирается изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах как Западной, так и Восточной Африки.
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