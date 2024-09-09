https://1prime.ru/20240909/krizis-851436532.html

Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России

Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России - 09.09.2024, ПРАЙМ

Костью в горле: Запад накрыл неожиданный кризис из-за России

Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с проблемами на рыбном рынке из-за собственных санкций против России, говорится в материале агентства РИА Новости. | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T09:17+0300

2024-09-09T09:17+0300

2024-09-09T09:17+0300

экономика

россия

запад

кризис

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с проблемами на рыбном рынке из-за собственных санкций против России, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, после запрета Вашингтоном импорта рыбы и морепродуктов из России американский рынок столкнулся с "крабовым кризисом", а также дефицитом лосося, трески и минтая."Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.Ко всему прочему, в ЕС также наблюдается дефицит трески из-за сокращения уловов и введения торговых ограничений. Запрет на импорт российской рыбы привел к росту цен на треску в Великобритании, что вызвало беспокойство среди потребителей.В Германии, где минтай очень популярен, также ожидается взрывной рост цен, если поставки российской рыбы попадут под санкции в сентябре. Без минтая немцам придется отказаться от рыбных палочек, которые они съедают в объеме 5,2 миллиона штук ежедневно, заметили в агентстве."Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески", - отметил управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.Тем не менее, Россия не испытала серьезных проблем с экспортом рыбной продукции, так как поставки в Китай за год выросли на треть. Росрыболовство в свою очередь собирается изучить запасы водно-биологических ресурсов в 17 странах как Западной, так и Восточной Африки.

https://1prime.ru/20240905/almazy-851361762.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, кризис