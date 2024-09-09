https://1prime.ru/20240909/nato-851434912.html

Турции пообещали скорый выход из НАТО

Турции пообещали скорый выход из НАТО - 09.09.2024, ПРАЙМ

Турции пообещали скорый выход из НАТО

Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Это произойдет или по инициативе Анкары, или ее исключат из альянса. Такой прогноз в беседе с Новости сделал | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T07:34+0300

2024-09-09T07:34+0300

2024-09-09T07:42+0300

политика

турция

нато

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

АНКАРА, 9 сен - ПРАЙМ. Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Это произойдет или по инициативе Анкары, или ее исключат из альянса. Такой прогноз в беседе с Новости сделал турецкий политаналитик Серхат Латифоглу, комментируя вопрос о недавно озвученных планах Турции по вступлению в БРИКС. Отметив, что основные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике "полностью совпадают", Латифоглу констатировал, что Анкара в большей степени противостоит политике стран-членов Североатлантического альянса, нежели является их союзником."В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период", - спрогнозировал аналитик.

https://1prime.ru/20240909/davlenie-851433218.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, нато, экспертное мнение