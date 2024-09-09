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Турции пообещали скорый выход из НАТО
Турции пообещали скорый выход из НАТО - 09.09.2024, ПРАЙМ
Турции пообещали скорый выход из НАТО
Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Это произойдет или по инициативе Анкары, или ее исключат из альянса. Такой прогноз в беседе с Новости сделал | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T07:34+0300
2024-09-09T07:34+0300
2024-09-09T07:42+0300
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АНКАРА, 9 сен - ПРАЙМ. Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Это произойдет или по инициативе Анкары, или ее исключат из альянса. Такой прогноз в беседе с Новости сделал турецкий политаналитик Серхат Латифоглу, комментируя вопрос о недавно озвученных планах Турции по вступлению в БРИКС. Отметив, что основные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике "полностью совпадают", Латифоглу констатировал, что Анкара в большей степени противостоит политике стран-членов Североатлантического альянса, нежели является их союзником."В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период", - спрогнозировал аналитик.
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Политика, ТУРЦИЯ, НАТО, экспертное мнение
Турции пообещали скорый выход из НАТО
Аналитик Латифоглу: Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО
АНКАРА, 9 сен - ПРАЙМ. Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО. Это произойдет или по инициативе Анкары, или ее исключат из альянса. Такой прогноз в беседе с Новости сделал турецкий политаналитик Серхат Латифоглу, комментируя вопрос о недавно озвученных планах Турции по вступлению в БРИКС.
Отметив, что основные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике "полностью совпадают", Латифоглу констатировал, что Анкара в большей степени противостоит политике стран-членов Североатлантического альянса, нежели является их союзником.
"В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период", - спрогнозировал аналитик.
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