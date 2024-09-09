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Рынок акций проявил характер - 09.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций проявил характер
Рынок акций проявил характер - 09.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций проявил характер
Индекс Мосбиржи, несмотря на пятничные распродажи на мировых рынках и обвал нефти на минимумы с марта 2023 г., смог закрыться в плюсе. Бенчмарк на вечерке был у | 09.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-09T09:40+0300
2024-09-09T09:41+0300
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, несмотря на пятничные распродажи на мировых рынках и обвал нефти на минимумы с марта 2023 г., смог закрыться в плюсе. Бенчмарк на вечерке был у 2640 п. и +0,7%, что вселяет некоторый оптимизм. Видимо, рынок достиг тех уровней, где продолжение вниз проблематично. Технически это положительный сигнал, предполагающий развитие вверх. Триггером может выступить предстоящее заседание ЦБ, на котором уже есть вероятность сохранения 18% без очередного повышения ключевой ставки.Сильнее рынка — акции Русагро (+5,5%). Акции сильно отскочили с годового дна на фоне судебного решения о принудительной редомициляции корпорации с Кипра в Россию. Технически ближайшим ориентиром вверх выступает 1200 руб.Слабее рынка — акции Сегежи (-6,3%). Но это коррекция после безудержного роста на 62% со дна за неделю. Перегретость намекала на высокие риски отката. Поддержка – на 1,5 руб. Волатильность и далее будет очень высокой на фоне грядущей допэмиссии бумаг.Рубль ослаб ко всем валютам, больше всего потеряв относительно юаня — на процент до 12,63. Евро укрепился на 0,5%, а доллар прибавил лишь 0,1%: 99,7 и 89,8 соответственно. В ближайшие сессии волатильность останется повышенной, а биржевой юань будет следовать за внебиржевым. Но в целом девальвации нацвалюты не ожидается на фоне длительного характера жесткой ДКП ЦБ.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Мнения аналитиков, Рынок
09:40 09.09.2024 (обновлено: 09:41 09.09.2024)
 

Рынок акций проявил характер

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, несмотря на пятничные распродажи на мировых рынках и обвал нефти на минимумы с марта 2023 г., смог закрыться в плюсе. Бенчмарк на вечерке был у 2640 п. и +0,7%, что вселяет некоторый оптимизм. Видимо, рынок достиг тех уровней, где продолжение вниз проблематично. Технически это положительный сигнал, предполагающий развитие вверх. Триггером может выступить предстоящее заседание ЦБ, на котором уже есть вероятность сохранения 18% без очередного повышения ключевой ставки.
Сильнее рынка — акции Русагро (+5,5%). Акции сильно отскочили с годового дна на фоне судебного решения о принудительной редомициляции корпорации с Кипра в Россию. Технически ближайшим ориентиром вверх выступает 1200 руб.
Слабее рынка — акции Сегежи (-6,3%). Но это коррекция после безудержного роста на 62% со дна за неделю. Перегретость намекала на высокие риски отката. Поддержка – на 1,5 руб. Волатильность и далее будет очень высокой на фоне грядущей допэмиссии бумаг.
Рубль ослаб ко всем валютам, больше всего потеряв относительно юаня — на процент до 12,63. Евро укрепился на 0,5%, а доллар прибавил лишь 0,1%: 99,7 и 89,8 соответственно. В ближайшие сессии волатильность останется повышенной, а биржевой юань будет следовать за внебиржевым. Но в целом девальвации нацвалюты не ожидается на фоне длительного характера жесткой ДКП ЦБ.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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