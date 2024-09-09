Рынок акций проявил характер

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, несмотря на пятничные распродажи на мировых рынках и обвал нефти на минимумы с марта 2023 г., смог закрыться в плюсе. Бенчмарк на вечерке был у 2640 п. и +0,7%, что вселяет некоторый оптимизм. Видимо, рынок достиг тех уровней, где продолжение вниз проблематично. Технически это положительный сигнал, предполагающий развитие вверх. Триггером может выступить предстоящее заседание ЦБ, на котором уже есть вероятность сохранения 18% без очередного повышения ключевой ставки.Сильнее рынка — акции Русагро (+5,5%). Акции сильно отскочили с годового дна на фоне судебного решения о принудительной редомициляции корпорации с Кипра в Россию. Технически ближайшим ориентиром вверх выступает 1200 руб.Слабее рынка — акции Сегежи (-6,3%). Но это коррекция после безудержного роста на 62% со дна за неделю. Перегретость намекала на высокие риски отката. Поддержка – на 1,5 руб. Волатильность и далее будет очень высокой на фоне грядущей допэмиссии бумаг.Рубль ослаб ко всем валютам, больше всего потеряв относительно юаня — на процент до 12,63. Евро укрепился на 0,5%, а доллар прибавил лишь 0,1%: 99,7 и 89,8 соответственно. В ближайшие сессии волатильность останется повышенной, а биржевой юань будет следовать за внебиржевым. Но в целом девальвации нацвалюты не ожидается на фоне длительного характера жесткой ДКП ЦБ.
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, несмотря на пятничные распродажи на мировых рынках и обвал нефти на минимумы с марта 2023 г., смог закрыться в плюсе. Бенчмарк на вечерке был у 2640 п. и +0,7%, что вселяет некоторый оптимизм. Видимо, рынок достиг тех уровней, где продолжение вниз проблематично. Технически это положительный сигнал, предполагающий развитие вверх. Триггером может выступить предстоящее заседание ЦБ, на котором уже есть вероятность сохранения 18% без очередного повышения ключевой ставки.
Сильнее рынка — акции Русагро (+5,5%). Акции сильно отскочили с годового дна на фоне судебного решения о принудительной редомициляции корпорации с Кипра в Россию. Технически ближайшим ориентиром вверх выступает 1200 руб.
Слабее рынка — акции Сегежи (-6,3%). Но это коррекция после безудержного роста на 62% со дна за неделю. Перегретость намекала на высокие риски отката. Поддержка – на 1,5 руб. Волатильность и далее будет очень высокой на фоне грядущей допэмиссии бумаг.
Рубль ослаб ко всем валютам, больше всего потеряв относительно юаня — на процент до 12,63. Евро укрепился на 0,5%, а доллар прибавил лишь 0,1%: 99,7 и 89,8 соответственно. В ближайшие сессии волатильность останется повышенной, а биржевой юань будет следовать за внебиржевым. Но в целом девальвации нацвалюты не ожидается на фоне длительного характера жесткой ДКП ЦБ.
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