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В Кремле ответили на слова Шольца о необходимости переговоров по Украине

В Кремле ответили на слова Шольца о необходимости переговоров по Украине - 09.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на слова Шольца о необходимости переговоров по Украине

Российские власти видели сообщения в СМИ о работе канцлера ФРГ Олафа Шольца над урегулированием конфликта на Украине, однако никаких нюансов этой работы не... | 09.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-09T12:39+0300

2024-09-09T12:39+0300

2024-09-09T12:43+0300

политика

кремль

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские власти видели сообщения в СМИ о работе канцлера ФРГ Олафа Шольца над урегулированием конфликта на Украине, однако никаких нюансов этой работы не знают, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы знаем не более того, что сообщали СМИ, что якобы подготовка некого плана ведется. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь", - отметил Песков в разговоре с российскими журналистам.Песков также подчеркнул, что в Кремле разделяют мнение канцлера о том, что теракт и диверсия на газопроводе "Северный поток" должны быть тщательно расследованы. Накануне в интервью немецкому телеканалу Шольц заявлял, что Москва должна принять участие в следующей конференции по урегулированию конфликта. В то же время газета La Repubblica со ссылкой на свой источник, близкий к правительству Германии, сообщила, что канцлер готовит собственный план мирного урегулирования. По данным собеседника газеты, Шольц допускает передачу Москве некоторых территорий.

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кремль, дмитрий песков, олаф шольц, фрг, украина, россия