Суд отказал Glencore отсрочить обращение взыскания на акции "Роснефти"

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской Glencore Group Funding AG, просившей отсрочить исполнение решения суда об обращении взыскания на принадлежащие ей 0,57% акций "Роснефти" в пользу Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Этот суд в апреле по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore – холдинговой Glencore PLC, британской Glencore UK Ltd, швейцарской Glencore International AG и эмиратской Glencore Group Funding Limited - около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Суд также удовлетворил еще одно заявленное в иске требование Сбербанка – об обращении взыскания на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих Glencore Group Funding Limited. Решение вступило в силу в июле, когда Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию, поданную Glencore Group Funding Limited. В августе от Glencore Group Funding Limited поступило заявление, в котором эта компания просила отсрочить исполнение решения суда. Как сообщил представитель заявителя в понедельник, летом произошла редомициляция эмиратской компании в Швейцарию и она теперь называется Glencore Group Funding AG. Суд произвел соответствующее процессуальное правопреемство. Представитель Glencore Group Funding AG пояснил, что отсрочка запрашивается только в части обращения взыскания на акции "Роснефти", поскольку в настоящее время обращение взыскания запрещено указом президента, так как акции находятся на счетах типа "С". Он попросил отсрочить исполнение решения до изменения правового регулирования либо до получения Сбербанком разрешения на обращение взыскания на акции. Представитель Сбербанка заявил, что оснований для отсрочки нет. Этот спор связан с договором 2020 года, по которому швейцарский трейдер Сбербанка Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd, третьему лицу в процессе, на границы Украины с Венгрией и Словакией. Покупатель нефть не оплатил ввиду правил, применяемых в Glencore к российским подсанкционным лицам. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года по иску Сбербанка взыскал около 117 миллионов евро по этому же договору с самого должника – Glencore Energy UK Ltd. Право требовать задолженность в размере около 114,8 миллиона евро Sber Trading Swiss уступила Сбербанку. Поскольку, по мнению истца, совместными действиями компаний группы Glencore в виде следования антироссийским санкциям ему причинен вред, иск о взыскании убытков предъявлен к головной структуре Glencore PLC, а также к ее "дочкам", имеющим имущество в России, на которое может быть обращено взыскание. Представитель Glencore PLC ранее заявил в суде, что стоимость ценных бумаг, на которые истец просит обратить взыскание, втрое превышает размер задолженности. Glencore – один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.

