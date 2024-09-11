https://1prime.ru/20240911/dvigatel-851510705.html
Россиянам назвали самый выносливый двигатель массовых моделей Toyota
Россиянам назвали самый выносливый двигатель массовых моделей Toyota - 11.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самый выносливый двигатель массовых моделей Toyota
В европейской части России самым надежным двигателем массовых моделей Toyota оказался 2,5-литровый "атмосферник" с индексом 2AR-FE, считает эксперт журнала "За... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T21:55+0300
2024-09-11T21:55+0300
2024-09-11T21:59+0300
toyota
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851301709_169:0:1090:518_1920x0_80_0_0_3ac661c11f1c57cb036cfb9b1eca2a57.jpg
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В европейской части России самым надежным двигателем массовых моделей Toyota оказался 2,5-литровый "атмосферник" с индексом 2AR-FE, считает эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо.В европейской части страны на модели Toyota Camry (XV40, XV50 и XV70) и кроссоверы Toyota RAV4 (XA30 и XA40) устанавливались двигатели 2AR-FE объёмом 2,5 литра.Мощность автомобиля в зависимости от варианта двигателя составляла от 169 до 181 лошадиных сил. Блок цилиндров был выполнен из алюминия. В газораспределительном механизме применялась цепь, ресурс которой рассчитан на 150 тысяч километров.Когда двигатель не прогрет, можно услышать потрескивание двух регуляторов фаз, но это не повод для беспокойства. Для заправки рекомендуется использовать бензин АИ-92, хотя лучше всего выбрать АИ-95.Однако этот двигатель может преодолеть расстояние в полмиллиона километров при соблюдении нескольких условий. Во-первых, важно не допускать перегрева устройства. Во-вторых, следует использовать только качественное топливо, которое прошло проверку. И наконец, в-третьих, необходимо бережно обращаться с автомобилем и не перегружать его.
https://1prime.ru/20240911/avtomobili-851502556.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851301709_171:0:862:518_1920x0_80_0_0_00674e7fae3dd7a9be250cdb4c160267.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
toyota
Россиянам назвали самый выносливый двигатель массовых моделей Toyota
Эксперт "За рулем" назвал самый выносливый двигатель Toyota среди недорогих
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ.
В европейской части России самым надежным двигателем массовых моделей Toyota оказался 2,5-литровый "атмосферник" с индексом 2AR-FE, считает эксперт журнала "За рулем
" Игорь Кацубо.
В европейской части страны на модели Toyota Camry (XV40, XV50 и XV70) и кроссоверы Toyota RAV4 (XA30 и XA40) устанавливались двигатели 2AR-FE объёмом 2,5 литра.
Мощность автомобиля в зависимости от варианта двигателя составляла от 169 до 181 лошадиных сил. Блок цилиндров был выполнен из алюминия. В газораспределительном механизме применялась цепь, ресурс которой рассчитан на 150 тысяч километров.
Китайские кроссоверы Dongfeng начали собирать на заводе в Липецке
Когда двигатель не прогрет, можно услышать потрескивание двух регуляторов фаз, но это не повод для беспокойства. Для заправки рекомендуется использовать бензин АИ-92, хотя лучше всего выбрать АИ-95.
Однако этот двигатель может преодолеть расстояние в полмиллиона километров при соблюдении нескольких условий. Во-первых, важно не допускать перегрева устройства. Во-вторых, следует использовать только качественное топливо, которое прошло проверку. И наконец, в-третьих, необходимо бережно обращаться с автомобилем и не перегружать его.