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В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - 11.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T20:46+0300
2024-09-11T20:46+0300
экономика
госдума
мигранты
трудовые мигранты
семья
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Володин сообщил, что Госдума разрабатывает законопроект, который будет поддержан большинством депутатов, независимо от их партийной принадлежности. В июле этого года были введены строгие правила, согласно которым нарушители будут выдворены из страны, а им также будет запрещён въезд на территорию нашего государства. Он отметил, что ответственность за соблюдение этих правил должна быть усилена для работодателей. Кроме того, человек не должен иметь возможности привезти с собой членов своей семьи, если он приезжает работать самостоятельно.
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госдума, мигранты, трудовые мигранты, семья
Экономика, Госдума, Мигранты, Трудовые мигранты, семья
20:46 11.09.2024
 
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи

Володин: запрет мигрантам привозить семьи поддержат большинство депутатов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Володин сообщил, что Госдума разрабатывает законопроект, который будет поддержан большинством депутатов, независимо от их партийной принадлежности. В июле этого года были введены строгие правила, согласно которым нарушители будут выдворены из страны, а им также будет запрещён въезд на территорию нашего государства.
Он отметил, что ответственность за соблюдение этих правил должна быть усилена для работодателей. Кроме того, человек не должен иметь возможности привезти с собой членов своей семьи, если он приезжает работать самостоятельно.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию
19 августа, 08:17
 
ЭкономикаГосдумаМигрантыТрудовые мигрантысемья
 
 
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