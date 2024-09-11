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В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи - 11.09.2024, ПРАЙМ
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T20:46+0300
2024-09-11T20:46+0300
2024-09-11T20:46+0300
экономика
госдума
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Володин сообщил, что Госдума разрабатывает законопроект, который будет поддержан большинством депутатов, независимо от их партийной принадлежности. В июле этого года были введены строгие правила, согласно которым нарушители будут выдворены из страны, а им также будет запрещён въезд на территорию нашего государства. Он отметил, что ответственность за соблюдение этих правил должна быть усилена для работодателей. Кроме того, человек не должен иметь возможности привезти с собой членов своей семьи, если он приезжает работать самостоятельно.
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госдума, мигранты, трудовые мигранты, семья
Экономика, Госдума, Мигранты, Трудовые мигранты, семья
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
Володин: запрет мигрантам привозить семьи поддержат большинство депутатов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, большинство депутатов её поддержат, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Володин сообщил, что Госдума разрабатывает законопроект, который будет поддержан большинством депутатов, независимо от их партийной принадлежности. В июле этого года были введены строгие правила, согласно которым нарушители будут выдворены из страны, а им также будет запрещён въезд на территорию нашего государства.
Он отметил, что ответственность за соблюдение этих правил должна быть усилена для работодателей. Кроме того, человек не должен иметь возможности привезти с собой членов своей семьи, если он приезжает работать самостоятельно.
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию