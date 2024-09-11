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"Известия": В Минстрое объяснили повышение цен науслуги ЖКХ
"Известия": В Минстрое объяснили повышение цен науслуги ЖКХ - 11.09.2024, ПРАЙМ
"Известия": В Минстрое объяснили повышение цен науслуги ЖКХ
Инфляция и некоторые другие факторы стали причиной повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде российских регионов. Об этом со ссылкой на... | 11.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-11T10:27+0300
2024-09-11T10:27+0300
2024-09-11T10:36+0300
россия
тарифы жкх
инфляция
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Инфляция и некоторые другие факторы стали причиной повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде российских регионов. Об этом со ссылкой на данные Министерства строительства сообщает издание "Известия".Так, в ведомстве рассказали, что тарифы ЖКУ устанавливаются индивидуально каждым российским регионом, контролироует же этот процесс Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В свою очередь, в службе уточнили, что предельную планку цен на ЖКХ кабинет министров определяет на федеральном уровне.Отмечается, что тарифы ЖКУ индексируются в соответствии с несколькими показателями: состояние бюджета отдального региона, стоимость ресурсов, затраты на ремонт инженерной инфраструктуры и другие.Как отметила и.о. исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ "Объединенный жилищно-коммунальный совет" Ольга Сердюк, цена на некоторые жилищно-коммунальные услуги может вырасти до 25 процентов, если этого потребует организация тепло-, электро- или водоснабжения.
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россия, тарифы жкх, инфляция
РОССИЯ, тарифы ЖКХ, инфляция
"Известия": В Минстрое объяснили повышение цен науслуги ЖКХ
"Известия": Минстрое объяснили повышение цен на ЖКУ инфляцией и модернизацией
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ.
Инфляция и некоторые другие факторы стали причиной повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде российских регионов. Об этом со ссылкой на данные Министерства строительства сообщает
издание "Известия".
Так, в ведомстве рассказали, что тарифы ЖКУ устанавливаются индивидуально каждым российским регионом, контролироует же этот процесс Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В свою очередь, в службе уточнили, что предельную планку цен на ЖКХ кабинет министров определяет на федеральном уровне.
Отмечается, что тарифы ЖКУ индексируются в соответствии с несколькими показателями: состояние бюджета отдального региона, стоимость ресурсов, затраты на ремонт инженерной инфраструктуры и другие.
Как отметила и.о. исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ "Объединенный жилищно-коммунальный совет" Ольга Сердюк, цена на некоторые жилищно-коммунальные услуги может вырасти до 25 процентов, если этого потребует организация тепло-, электро- или водоснабжения.
Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах