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Россия вошла в топ экономик мира по доле безналичных платежей в рознице

Россия вошла в топ экономик мира по доле безналичных платежей в рознице - 12.09.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в топ экономик мира по доле безналичных платежей в рознице

Россия заняла седьмое место среди самых крупных экономик мира по доле безналичных платежей в рознице. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T05:34+0300

2024-09-12T05:34+0300

2024-09-12T05:35+0300

россия

безналичные расчеты

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Россия заняла седьмое место среди самых крупных экономик мира по доле безналичных платежей в рознице. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные регуляторов "Большой семерки".Так, согласно подсчетам, доля безналичных платежей в России по результатам 2023 года составила 83,4 процента. В то же время Центральный банк прогнозирует ее рост до 90 процентов в течение трех-пяти лет.Сообщается, что второе место списка занял Китай, где показатель безналичных расчетов составил 96,3 процента. Тем не менее, первое место он уступил Швеции с ее 98 процентами "безнала" в рознице.За Китаем, если брать в расчет "Большую двадцатку", следуют Австралия (89 процентов) и США (88 процентов). Четвертое место занимает Канада с долей безналичных платежей в 86%, и почти такие же показатели у ее ближайших преследователей - Великобритании и Южной Кореи (по 85 процентов).

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россия, безналичные расчеты