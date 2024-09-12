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В ЕС напомнили о постоянной работе по санкциям против России

В ЕС напомнили о постоянной работе по санкциям против России - 12.09.2024, ПРАЙМ

В ЕС напомнили о постоянной работе по санкциям против России

В Евросоюзе продолжается работа над обсуждением антироссийских санкций и механизмом борьбы с их обходом. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T14:04+0300

2024-09-12T14:04+0300

2024-09-12T14:04+0300

энергетика

россия

санкции против рф

российская нефть

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – ПРАЙМ. В Евросоюзе продолжается работа над обсуждением антироссийских санкций и механизмом борьбы с их обходом. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.Таким образом она ответила на вопрос о том, будет ли ЕС усиливать рестрикции против российской нефти. Представитель СМИ выразила беспокойство из-за доходов России от экспорта ее нефти в условиях неэфективного "потолка цен". При этом она упомянула, что Брюссель не располагает статистикой по экспорту российского "черного золота".Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля 2023 года: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря 2022 года.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля.

https://1prime.ru/20240912/sanktsii-851521155.html

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россия, санкции против рф, российская нефть