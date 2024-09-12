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"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T14:47+0300
2024-09-12T14:47+0300
2024-09-12T14:47+0300
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ядерное оружие
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу."США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты — избегать "ненужную войну", — отметил он.Эксперт критикует так называемую политику "расширенного сдерживания", по которой США готовы применить ядерное оружие для защиты своих союзников. Бэндоу считает, что эта политика устарела и поддерживается только по инерции.Ранее президент Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию США, которая предусматривает сдерживание Китая и подготовку к вызовам со стороны Китая, Северной Кореи и России. Китай заявляет, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного оружия, что угрожает мировой стабильности.
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сша, ядерное оружие
Политика, США, ядерное оружие
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
Бэндоу: США должны отказаться от ряда военных обязательств по применению ЯО
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ.
Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил
бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты — избегать "ненужную войну", — отметил он.
Эксперт критикует так называемую политику "расширенного сдерживания", по которой США готовы применить ядерное оружие для защиты своих союзников. Бэндоу считает, что эта политика устарела и поддерживается только по инерции.
Ранее президент Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию США, которая предусматривает сдерживание Китая и подготовку к вызовам со стороны Китая, Северной Кореи и России. Китай заявляет, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного оружия, что угрожает мировой стабильности.
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе