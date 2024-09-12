https://1prime.ru/20240912/oruzhie-851525391.html

"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена

"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена

Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T14:47+0300

2024-09-12T14:47+0300

2024-09-12T14:47+0300

политика

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу."США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты — избегать "ненужную войну", — отметил он.Эксперт критикует так называемую политику "расширенного сдерживания", по которой США готовы применить ядерное оружие для защиты своих союзников. Бэндоу считает, что эта политика устарела и поддерживается только по инерции.Ранее президент Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию США, которая предусматривает сдерживание Китая и подготовку к вызовам со стороны Китая, Северной Кореи и России. Китай заявляет, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного оружия, что угрожает мировой стабильности.

https://1prime.ru/20240912/pentagon-851515699.html

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сша, ядерное оружие