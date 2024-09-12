Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена - 12.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240912/oruzhie-851525391.html
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена
Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T14:47+0300
2024-09-12T14:47+0300
политика
сша
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу."США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты — избегать "ненужную войну", — отметил он.Эксперт критикует так называемую политику "расширенного сдерживания", по которой США готовы применить ядерное оружие для защиты своих союзников. Бэндоу считает, что эта политика устарела и поддерживается только по инерции.Ранее президент Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию США, которая предусматривает сдерживание Китая и подготовку к вызовам со стороны Китая, Северной Кореи и России. Китай заявляет, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного оружия, что угрожает мировой стабильности.
https://1prime.ru/20240912/pentagon-851515699.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ядерное оружие
Политика, США, ядерное оружие
14:47 12.09.2024
 
"Ненужная война". Помощник Рейгана дал совет администрации Байдена

Бэндоу: США должны отказаться от ряда военных обязательств по применению ЯО

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Вашингтону следует отказаться от некоторых обязательств по использованию ядерного оружия, чтобы не избежать полномасштабной ядерной войны. Такое мнение в статье для издания The American Conservative выразил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"США всегда должны быть готовы защитить себя, однако на сегодняшний день наиболее эффективный способ защиты — избегать "ненужную войну", — отметил он.
Эксперт критикует так называемую политику "расширенного сдерживания", по которой США готовы применить ядерное оружие для защиты своих союзников. Бэндоу считает, что эта политика устарела и поддерживается только по инерции.
Ранее президент Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию США, которая предусматривает сдерживание Китая и подготовку к вызовам со стороны Китая, Северной Кореи и России. Китай заявляет, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного оружия, что угрожает мировой стабильности.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
09:47
 
ПолитикаСШАядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала