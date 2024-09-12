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МТС подвела итоги МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR: победители разделят до $3 млн инвестиций

МТС подвела итоги МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR: победители разделят до $3 млн инвестиций - 12.09.2024, ПРАЙМ

МТС подвела итоги МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR: победители разделят до $3 млн инвестиций

| 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:53+0300

2024-09-12T12:53+0300

2024-09-12T13:20+0300

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ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема сообщает о том, что центр инноваций и инвестиций МTS StartUp Hub завершил МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR. В рамках программы планируется поддержать победителей инвестициями до $3 млн. Выбранные стартапы также получат комплексное сопровождение экспертов и возможность интеграции продукта в экосистему МТС.По итогам MTC BLOCKCHAIN ACCELERATOR победителями стали:В ходе МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR компания искала молодые IT-компании, сервисы на основе технологий распределенного реестра, финтех-сервисы, системы безопасного обмена данными и другие блокчейн-продукты с высоким инвестиционным потенциалом. Участники прошли интенсивную трехмесячную программу обучения под руководством ведущих экспертов блокчейн-индустрии, после чего презентовали свои питчи представителям внешних венчурных фондов, частным инвесторам и лидерам отрасли."Рынок блокчейна растет стремительно: по прогнозам аналитиков, к 2030 году его объем достигнет 137,8 миллиарда долларов, а в России спрос на блокчейн-технологии вырастет в 60 раз, достигнув 1 трлн рублей. МТС, как лидер цифрового рынка, инвестирует в развитие блокчейн-технологий, поддерживая перспективные стартапы через наш МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR. Акселератор — это не просто инвестиции, это наша ставка на будущее цифровой экономики. Мы видим большой потенциал в проектах, которые прошли через программу, и уверены, что они станут ключевыми игроками в сфере", — прокомментировал Дмитрий Курин, директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС, CEO MTS StartUp Hub.За дополнительной информацией обращайтесь в Группу МТСe-mail: pr@mts.ru

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы