МТС подвела итоги МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR: победители разделят до $3 млн инвестиций

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема сообщает о том, что центр инноваций и инвестиций МTS StartUp Hub завершил МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR. В рамках программы планируется поддержать победителей инвестициями до $3 млн. Выбранные стартапы также получат комплексное сопровождение экспертов и возможность интеграции продукта в экосистему МТС.По итогам MTC BLOCKCHAIN ACCELERATOR победителями стали:В ходе МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR компания искала молодые IT-компании, сервисы на основе технологий распределенного реестра, финтех-сервисы, системы безопасного обмена данными и другие блокчейн-продукты с высоким инвестиционным потенциалом. Участники прошли интенсивную трехмесячную программу обучения под руководством ведущих экспертов блокчейн-индустрии, после чего презентовали свои питчи представителям внешних венчурных фондов, частным инвесторам и лидерам отрасли."Рынок блокчейна растет стремительно: по прогнозам аналитиков, к 2030 году его объем достигнет 137,8 миллиарда долларов, а в России спрос на блокчейн-технологии вырастет в 60 раз, достигнув 1 трлн рублей. МТС, как лидер цифрового рынка, инвестирует в развитие блокчейн-технологий, поддерживая перспективные стартапы через наш МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR. Акселератор — это не просто инвестиции, это наша ставка на будущее цифровой экономики. Мы видим большой потенциал в проектах, которые прошли через программу, и уверены, что они станут ключевыми игроками в сфере", — прокомментировал Дмитрий Курин, директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС, CEO MTS StartUp Hub.За дополнительной информацией обращайтесь в Группу МТСe-mail: pr@mts.ru
ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема сообщает о том, что центр инноваций и инвестиций МTS StartUp Hub завершил МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR. В рамках программы планируется поддержать победителей инвестициями до $3 млн. Выбранные стартапы также получат комплексное сопровождение экспертов и возможность интеграции продукта в экосистему МТС.
По итогам MTC BLOCKCHAIN ACCELERATOR победителями стали:
SquareFi – white label платформа управления активами и инвестиционными сделками с использованием блокчейна и AI.
1ndex – финтех-проект, ориентированный на рынок России и стран БРИКС. Сервис предоставляет набор услуг в банковской и социальной сферах, обеспечивает безопасные транзакции, токенизацию активов и шифрование данных.
АМБАР – технологическое решение, автоматизирующее выпуск цифровых складских расписок.
В ходе МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR компания искала молодые IT-компании, сервисы на основе технологий распределенного реестра, финтех-сервисы, системы безопасного обмена данными и другие блокчейн-продукты с высоким инвестиционным потенциалом. Участники прошли интенсивную трехмесячную программу обучения под руководством ведущих экспертов блокчейн-индустрии, после чего презентовали свои питчи представителям внешних венчурных фондов, частным инвесторам и лидерам отрасли.
"Рынок блокчейна растет стремительно: по прогнозам аналитиков, к 2030 году его объем достигнет 137,8 миллиарда долларов, а в России спрос на блокчейн-технологии вырастет в 60 раз, достигнув 1 трлн рублей. МТС, как лидер цифрового рынка, инвестирует в развитие блокчейн-технологий, поддерживая перспективные стартапы через наш МТС BLOCKCHAIN ACCELERATOR. Акселератор — это не просто инвестиции, это наша ставка на будущее цифровой экономики. Мы видим большой потенциал в проектах, которые прошли через программу, и уверены, что они станут ключевыми игроками в сфере", — прокомментировал Дмитрий Курин, директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС, CEO MTS StartUp Hub.
За дополнительной информацией обращайтесь в Группу МТС
e-mail: pr@mts.ru
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