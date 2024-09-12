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ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 12.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 30 августа по 6 сентября выросли на 2,5 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 616 миллиардов долларов, сообщил Банк России. | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T16:05+0300

2024-09-12T16:05+0300

2024-09-12T16:14+0300

банк россии

международные резервы

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 30 августа по 6 сентября выросли на 2,5 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 616 миллиардов долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 6 сентября 2024 года составили 616,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,5 млрд долларов США, или на 0,4%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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международные резервы