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Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома - 12.09.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, дающий право Росфинмониторингу получать данные об имуществе граждан без их ведома, это позволит... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T15:03+0300
2024-09-12T15:03+0300
россия
росфинмониторинг
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, дающий право Росфинмониторингу получать данные об имуществе граждан без их ведома, это позволит усовершенствовать процедуру выявления и раскрытия финансовых преступлений, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Данный законопроект действительно поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности, и в ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу. Инициатива направлена на совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга", - прокомментировали в аппарате вопрос об одобрении соответствущего проекта. "В частности, законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. В действующем законодательстве для Росфинмониторинга такая возможность не предусмотрена, в связи с чем информирование подозреваемых приводит к сокрытию следов преступления и, как следствие, препятствует продолжению расследования", - пояснили там. Законопроект подготовил Росфинмониторинг, он вносит изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", уточнили РИА Новости в ведомстве. "В целях реализации Службой своих полномочий, в том числе связанных с предоставлением информации по запросам следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, есть необходимость получать те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов в Росреестре", - указали в Росфинмониторинге. "При этом информация может требоваться в том числе в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с ОД/ФТ (отмыванием денег и финансированием терроризма – ред.)", - добавили в службе. В ведомстве подчеркнули, что "антиотмывочный закон" (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) устанавливает запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
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россия, росфинмониторинг
РОССИЯ, Росфинмониторинг
15:03 12.09.2024
 
Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома

Григоренко: Росфинмониторинг будет получать данные об имуществе без ведома граждан

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, дающий право Росфинмониторингу получать данные об имуществе граждан без их ведома, это позволит усовершенствовать процедуру выявления и раскрытия финансовых преступлений, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Данный законопроект действительно поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности, и в ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу. Инициатива направлена на совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга", - прокомментировали в аппарате вопрос об одобрении соответствущего проекта.
"В частности, законопроект позволит обеспечить конфиденциальность осуществляемых госорганами мер по выявлению и раскрытию финансовых преступлений. В действующем законодательстве для Росфинмониторинга такая возможность не предусмотрена, в связи с чем информирование подозреваемых приводит к сокрытию следов преступления и, как следствие, препятствует продолжению расследования", - пояснили там.
Законопроект подготовил Росфинмониторинг, он вносит изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", уточнили РИА Новости в ведомстве. "В целях реализации Службой своих полномочий, в том числе связанных с предоставлением информации по запросам следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, есть необходимость получать те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов в Росреестре", - указали в Росфинмониторинге.
"При этом информация может требоваться в том числе в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с ОД/ФТ (отмыванием денег и финансированием терроризма – ред.)", - добавили в службе.
В ведомстве подчеркнули, что "антиотмывочный закон" (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) устанавливает запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
 
РОССИЯРосфинмониторинг
 
 
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