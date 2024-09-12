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Рынок акций показывает сдержанный рост - 12.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций показывает сдержанный рост
Рынок акций показывает сдержанный рост - 12.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций показывает сдержанный рост
На рынке незначительные изменения. Индекс Мосбиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, в то... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T08:33+0300
2024-09-12T08:33+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851514091.jpg?1726119233
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На рынке незначительные изменения. Индекс Мосбиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, в то время как индекс RGBI потерял несущественные 0,13%.Котировки Brent восстановились от локальных минимумов, достигнутых в предыдущие дни, на фоне неожиданно оптимистичных данных от Главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в августе достиг максимального значения за год, составив 11,56 млн б/с после того, как в июле Китай сократил закупки "черного золота" до 9,97 млн б/с, что оказалось минимальным значением этого показателя с сентября 2022 года. Таким образом, опасения в отношении ослабления спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти могут быть пересмотрены рынком, и цены не задержатся надолго на текущих уровнях.Банк России улучшил оценку сальдо торгового баланса России в июле до 8,7 миллиарда долларов (с 8,1 миллиарда долларов ранее), что, тем не менее меньше, чем $11,6 млрд в июне. Сегодня регулятор опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-август. В июле сальдо счета текущих операций впервые с начала года переместилось в зону отрицательных значений, если показатель останется под давлением (менее пяти миллиардов долларов на ежемесячной основе), экономические предпосылки для сильного рубля сократятся.Восстановление цен на нефть в сочетании с ослабшим за последнее время рублем придало импульс к росту котировок акций нефтяных компаний, прежде всего, привилегированным акциям Сургутнефтегаза, который выигрывает, с одной стороны, от высоких ставок, поскольку часть "кубышки" хранится в рублях, а с другой стороны, от ослабления рубля из-за наличия валютной составляющей "кубышки".Аэрофлот раскрыл ожидаемо сильные операционные результаты за август и восемь месяцев 2024 года. Пассажиропоток авиакомпаний группы в последнем месяце лета вырос на 13,4% по сравнению с 2023 годом и на 19% за январь-август. При этом занятость пассажирских кресел также остается на высоком уровне как на внутренних (+1,1 п. п. до 94,1% в августе 2024 года), так и на международных рейсах (+4,3 п. п. до 92,2%). Операционные успехи группы повышают вероятность выхода на чистую прибыль по итогам года, что предполагает возобновление дивидендных выплат после их приостановки в 2019-2023 гг. При консервативном сценарии, закладывая риск увеличения расходов темпами, опережающими рост выручки, дивиденды могут составить порядка 4 рублей на акцию с текущей дивидендной доходностью на уровне 8,4%.Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в этом месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п. до 19% на заседании Банка России в пятницу. С учетом того, что макроэкономические данные были опубликованы уже после закрытия основной сессии, мы полагаем, что сегодня рынок покажет небольшое снижение на открытии.
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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мнения аналитиков, российский рынок акций
Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:33 12.09.2024
 

Рынок акций показывает сдержанный рост

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На рынке незначительные изменения. Индекс Мосбиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, в то время как индекс RGBI потерял несущественные 0,13%.
Котировки Brent восстановились от локальных минимумов, достигнутых в предыдущие дни, на фоне неожиданно оптимистичных данных от Главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в августе достиг максимального значения за год, составив 11,56 млн б/с после того, как в июле Китай сократил закупки "черного золота" до 9,97 млн б/с, что оказалось минимальным значением этого показателя с сентября 2022 года. Таким образом, опасения в отношении ослабления спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти могут быть пересмотрены рынком, и цены не задержатся надолго на текущих уровнях.
Банк России улучшил оценку сальдо торгового баланса России в июле до 8,7 миллиарда долларов (с 8,1 миллиарда долларов ранее), что, тем не менее меньше, чем $11,6 млрд в июне. Сегодня регулятор опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-август. В июле сальдо счета текущих операций впервые с начала года переместилось в зону отрицательных значений, если показатель останется под давлением (менее пяти миллиардов долларов на ежемесячной основе), экономические предпосылки для сильного рубля сократятся.
Восстановление цен на нефть в сочетании с ослабшим за последнее время рублем придало импульс к росту котировок акций нефтяных компаний, прежде всего, привилегированным акциям Сургутнефтегаза, который выигрывает, с одной стороны, от высоких ставок, поскольку часть "кубышки" хранится в рублях, а с другой стороны, от ослабления рубля из-за наличия валютной составляющей "кубышки".
Аэрофлот раскрыл ожидаемо сильные операционные результаты за август и восемь месяцев 2024 года. Пассажиропоток авиакомпаний группы в последнем месяце лета вырос на 13,4% по сравнению с 2023 годом и на 19% за январь-август. При этом занятость пассажирских кресел также остается на высоком уровне как на внутренних (+1,1 п. п. до 94,1% в августе 2024 года), так и на международных рейсах (+4,3 п. п. до 92,2%). Операционные успехи группы повышают вероятность выхода на чистую прибыль по итогам года, что предполагает возобновление дивидендных выплат после их приостановки в 2019-2023 гг. При консервативном сценарии, закладывая риск увеличения расходов темпами, опережающими рост выручки, дивиденды могут составить порядка 4 рублей на акцию с текущей дивидендной доходностью на уровне 8,4%.
Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в этом месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п. до 19% на заседании Банка России в пятницу. С учетом того, что макроэкономические данные были опубликованы уже после закрытия основной сессии, мы полагаем, что сегодня рынок покажет небольшое снижение на открытии.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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