https://1prime.ru/20240912/rynok-aktsiy-851514091.html

Рынок акций показывает сдержанный рост

Рынок акций показывает сдержанный рост - 12.09.2024, ПРАЙМ

Рынок акций показывает сдержанный рост

На рынке незначительные изменения. Индекс Мосбиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, в то... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T08:33+0300

2024-09-12T08:33+0300

2024-09-12T08:33+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851514091.jpg?1726119233

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. На рынке незначительные изменения. Индекс Мосбиржи в среду отступил на 0,13% до 2668,03 п, индекс РТС снизился на 0,29% до 920,93 п. Рубль немного ослаб, в то время как индекс RGBI потерял несущественные 0,13%.Котировки Brent восстановились от локальных минимумов, достигнутых в предыдущие дни, на фоне неожиданно оптимистичных данных от Главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в августе достиг максимального значения за год, составив 11,56 млн б/с после того, как в июле Китай сократил закупки "черного золота" до 9,97 млн б/с, что оказалось минимальным значением этого показателя с сентября 2022 года. Таким образом, опасения в отношении ослабления спроса со стороны крупнейшего мирового импортера нефти могут быть пересмотрены рынком, и цены не задержатся надолго на текущих уровнях.Банк России улучшил оценку сальдо торгового баланса России в июле до 8,7 миллиарда долларов (с 8,1 миллиарда долларов ранее), что, тем не менее меньше, чем $11,6 млрд в июне. Сегодня регулятор опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-август. В июле сальдо счета текущих операций впервые с начала года переместилось в зону отрицательных значений, если показатель останется под давлением (менее пяти миллиардов долларов на ежемесячной основе), экономические предпосылки для сильного рубля сократятся.Восстановление цен на нефть в сочетании с ослабшим за последнее время рублем придало импульс к росту котировок акций нефтяных компаний, прежде всего, привилегированным акциям Сургутнефтегаза, который выигрывает, с одной стороны, от высоких ставок, поскольку часть "кубышки" хранится в рублях, а с другой стороны, от ослабления рубля из-за наличия валютной составляющей "кубышки".Аэрофлот раскрыл ожидаемо сильные операционные результаты за август и восемь месяцев 2024 года. Пассажиропоток авиакомпаний группы в последнем месяце лета вырос на 13,4% по сравнению с 2023 годом и на 19% за январь-август. При этом занятость пассажирских кресел также остается на высоком уровне как на внутренних (+1,1 п. п. до 94,1% в августе 2024 года), так и на международных рейсах (+4,3 п. п. до 92,2%). Операционные успехи группы повышают вероятность выхода на чистую прибыль по итогам года, что предполагает возобновление дивидендных выплат после их приостановки в 2019-2023 гг. При консервативном сценарии, закладывая риск увеличения расходов темпами, опережающими рост выручки, дивиденды могут составить порядка 4 рублей на акцию с текущей дивидендной доходностью на уровне 8,4%.Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в этом месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б. п. до 19% на заседании Банка России в пятницу. С учетом того, что макроэкономические данные были опубликованы уже после закрытия основной сессии, мы полагаем, что сегодня рынок покажет небольшое снижение на открытии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций