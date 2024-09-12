https://1prime.ru/20240912/svanidze-851515308.html
Умер журналист Николай Сванидзе
Умер журналист Николай Сванидзе - 12.09.2024, ПРАЙМ
Умер журналист Николай Сванидзе
В Москве скончался известный российский журналист Николай Сванидзе. Об этом агентству РИА Новости сообщила член СПЧ Ева Меркачева. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T09:25+0300
2024-09-12T09:25+0300
2024-09-12T09:25+0300
россия
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В Москве скончался известный российский журналист Николай Сванидзе. Об этом агентству РИА Новости сообщила член СПЧ Ева Меркачева."Николай Карлович скончался", - заявила собеседница издания.Сванидзе считался одним из основателей российского телевидения и ранее занимал пост председателя ВГТРК. Согласно данным открытых источников, последние годы жизни он страдал от диагностированной церебральной ишемии.
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россия
Умер журналист Николай Сванидзе
Член СПЧ Меркачева: журналист Сванидзе скончался в Москве
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. В Москве скончался известный российский журналист Николай Сванидзе. Об этом агентству РИА Новости сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
"Николай Карлович скончался", - заявила собеседница издания.
Сванидзе считался одним из основателей российского телевидения и ранее занимал пост председателя ВГТРК. Согласно данным открытых источников, последние годы жизни он страдал от диагностированной церебральной ишемии.