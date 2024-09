https://1prime.ru/20240912/toplivo-851521567.html

В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива

В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива - 12.09.2024, ПРАЙМ

В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из РФ в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия - заплатили 1,2 миллиарда евро в августе... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T12:50+0300

2024-09-12T12:50+0300

2024-09-12T12:50+0300

экономика

ес

россия

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/66/837536681_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7c507f26c3cddc9427bb83bb224f6c4f.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из РФ в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия - заплатили 1,2 миллиарда евро в августе за поставки российских нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). "В августе пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС выплатили России в общей сложности 1,2 миллиарда евро за свой импорт. ЕС предоставил исключение для российской нефти, импортируемой по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. Российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ также остаются не под санкциями", - говорится в исследовании. Отмечается, что Венгрия в августе в целом была крупнейшим импортером российских нефти и газа, закупив их на 369 миллионов евро. Импорт включал трубопроводные поставки нефти на сумму 155 миллионов евро и газа на 214 миллиона евро. Франция покупала только СПГ - на сумму 219 миллионов евро. Словакия была третьим по величине импортером российского ископаемого топлива, покупала трубопроводные нефть и газ на сумму 61 и 130 миллионов евро соответственно. Австрия импортировала только газ по трубе, заплатила 177 миллионов евро. Италия стала пятым по величине покупателем российского сырья - импортировала трубопроводный газ на 174 миллиона евро. В исследовании также отмечается, что Испания за 8 месяцев текущего года увеличила долю российского СПГ в своем импорте до 34% по сравнению с 28% в 2023 году. Выплаты Испании России с начала года составили 1,4 миллиарда евро. При этом, по оценкам CREA, доходы России от экспорта ископаемого топлива в августе снизились на 8%, до 636 миллионов евро в сутки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, топливо