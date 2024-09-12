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В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива - 12.09.2024, ПРАЙМ
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В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива
В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива - 12.09.2024, ПРАЙМ
В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива
Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из РФ в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия - заплатили 1,2 миллиарда евро в августе... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T12:50+0300
2024-09-12T12:50+0300
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из РФ в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия - заплатили 1,2 миллиарда евро в августе за поставки российских нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). "В августе пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС выплатили России в общей сложности 1,2 миллиарда евро за свой импорт. ЕС предоставил исключение для российской нефти, импортируемой по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. Российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ также остаются не под санкциями", - говорится в исследовании. Отмечается, что Венгрия в августе в целом была крупнейшим импортером российских нефти и газа, закупив их на 369 миллионов евро. Импорт включал трубопроводные поставки нефти на сумму 155 миллионов евро и газа на 214 миллиона евро. Франция покупала только СПГ - на сумму 219 миллионов евро. Словакия была третьим по величине импортером российского ископаемого топлива, покупала трубопроводные нефть и газ на сумму 61 и 130 миллионов евро соответственно. Австрия импортировала только газ по трубе, заплатила 177 миллионов евро. Италия стала пятым по величине покупателем российского сырья - импортировала трубопроводный газ на 174 миллиона евро. В исследовании также отмечается, что Испания за 8 месяцев текущего года увеличила долю российского СПГ в своем импорте до 34% по сравнению с 28% в 2023 году. Выплаты Испании России с начала года составили 1,4 миллиарда евро. При этом, по оценкам CREA, доходы России от экспорта ископаемого топлива в августе снизились на 8%, до 636 миллионов евро в сутки.
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ес, россия, топливо
Экономика, ЕС, РОССИЯ, топливо
12:50 12.09.2024
 
В ЕС подсчитали расходы на закупки российского ископаемого топлива

CREA: пять стран ЕС заплатили 1,2 млрд евро за ископаемое топливо из России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из РФ в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Словакия, Австрия и Италия - заплатили 1,2 миллиарда евро в августе за поставки российских нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
"В августе пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС выплатили России в общей сложности 1,2 миллиарда евро за свой импорт. ЕС предоставил исключение для российской нефти, импортируемой по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. Российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ также остаются не под санкциями", - говорится в исследовании.
Отмечается, что Венгрия в августе в целом была крупнейшим импортером российских нефти и газа, закупив их на 369 миллионов евро. Импорт включал трубопроводные поставки нефти на сумму 155 миллионов евро и газа на 214 миллиона евро. Франция покупала только СПГ - на сумму 219 миллионов евро.
Словакия была третьим по величине импортером российского ископаемого топлива, покупала трубопроводные нефть и газ на сумму 61 и 130 миллионов евро соответственно. Австрия импортировала только газ по трубе, заплатила 177 миллионов евро. Италия стала пятым по величине покупателем российского сырья - импортировала трубопроводный газ на 174 миллиона евро.
В исследовании также отмечается, что Испания за 8 месяцев текущего года увеличила долю российского СПГ в своем импорте до 34% по сравнению с 28% в 2023 году. Выплаты Испании России с начала года составили 1,4 миллиарда евро.
При этом, по оценкам CREA, доходы России от экспорта ископаемого топлива в августе снизились на 8%, до 636 миллионов евро в сутки.
 
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