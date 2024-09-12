https://1prime.ru/20240912/udary-851528848.html
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T16:44+0300
2024-09-12T16:44+0300
2024-09-12T16:44+0300
политика
россия
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — отметил журналист.Боуз заявил, что этот шаг санкционируется США и Великобританией в связи с неспособностью признать поражение в прокси-войне с Москвой.Представители США и Великобритании прибыли на Украину для обсуждения стратегии ударов внутри России, прежде чем снять ограничения на использование западного вооружения. Однако в Кивее заявили, что встрече с американскими чиновниками не было принято решение.Президент России Владимир Путин предупредил, что страны НАТО должны понимать последствия своих планов разрешить Украине наносить удары по целям в России. По словам пресс-секретаря Путина, глава государства и военные принимают контрмеры и готовятся к возможному ответу на эти удары.
https://1prime.ru/20240912/udary-851520436.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, ракетные удары
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
Боуз: разрешение Украине бить вглубь России приведет к концу света
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ.
США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился
ирландский журналист Чей Боуз.
"Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — отметил журналист.
Боуз заявил, что этот шаг санкционируется США и Великобританией в связи с неспособностью признать поражение в прокси-войне с Москвой.
Представители США и Великобритании прибыли на Украину для обсуждения стратегии ударов внутри России, прежде чем снять ограничения на использование западного вооружения. Однако в Кивее заявили, что встрече с американскими чиновниками не было принято решение.
Президент России Владимир Путин предупредил, что страны НАТО должны понимать последствия своих планов разрешить Украине наносить удары по целям в России. По словам пресс-секретаря Путина, глава государства и военные принимают контрмеры и готовятся к возможному ответу на эти удары.
"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ