https://1prime.ru/20240912/udary-851528848.html

"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России

"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России - 12.09.2024, ПРАЙМ

"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России

США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в... | 12.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-12T16:44+0300

2024-09-12T16:44+0300

2024-09-12T16:44+0300

политика

россия

ракетные удары

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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — отметил журналист.Боуз заявил, что этот шаг санкционируется США и Великобританией в связи с неспособностью признать поражение в прокси-войне с Москвой.Представители США и Великобритании прибыли на Украину для обсуждения стратегии ударов внутри России, прежде чем снять ограничения на использование западного вооружения. Однако в Кивее заявили, что встрече с американскими чиновниками не было принято решение.Президент России Владимир Путин предупредил, что страны НАТО должны понимать последствия своих планов разрешить Украине наносить удары по целям в России. По словам пресс-секретаря Путина, глава государства и военные принимают контрмеры и готовятся к возможному ответу на эти удары.

https://1prime.ru/20240912/udary-851520436.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ракетные удары