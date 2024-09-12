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"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
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"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России
США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в... | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T16:44+0300
2024-09-12T16:44+0300
политика
россия
ракетные удары
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — отметил журналист.Боуз заявил, что этот шаг санкционируется США и Великобританией в связи с неспособностью признать поражение в прокси-войне с Москвой.Представители США и Великобритании прибыли на Украину для обсуждения стратегии ударов внутри России, прежде чем снять ограничения на использование западного вооружения. Однако в Кивее заявили, что встрече с американскими чиновниками не было принято решение.Президент России Владимир Путин предупредил, что страны НАТО должны понимать последствия своих планов разрешить Украине наносить удары по целям в России. По словам пресс-секретаря Путина, глава государства и военные принимают контрмеры и готовятся к возможному ответу на эти удары.
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россия, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, ракетные удары
16:44 12.09.2024
 
"Исчезнут". На Западе предупредили о страшном последствии решения по России

Боуз: разрешение Украине бить вглубь России приведет к концу света

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. США и Великобритания готовы позволить Украине применять удары внутри России, несмотря на возможные последствия для всего мира. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"Они собираются "разрешить" эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне", — отметил журналист.
Боуз заявил, что этот шаг санкционируется США и Великобританией в связи с неспособностью признать поражение в прокси-войне с Москвой.
Представители США и Великобритании прибыли на Украину для обсуждения стратегии ударов внутри России, прежде чем снять ограничения на использование западного вооружения. Однако в Кивее заявили, что встрече с американскими чиновниками не было принято решение.
Президент России Владимир Путин предупредил, что страны НАТО должны понимать последствия своих планов разрешить Украине наносить удары по целям в России. По словам пресс-секретаря Путина, глава государства и военные принимают контрмеры и готовятся к возможному ответу на эти удары.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
"Камуфляжная дискуссия". В Кремле ответили на "разрешение" Киеву бить по РФ
12:04
 
ПолитикаРОССИЯракетные удары
 
 
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