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СМИ: США могут вскоре снять запрет на удары Украины по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240912/ukraina-851522835.html
СМИ: США могут вскоре снять запрет на удары Украины по России
СМИ: США могут вскоре снять запрет на удары Украины по России - 12.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: США могут вскоре снять запрет на удары Украины по России
Американские власти вскоре закончат разрабатывать план по разрешению Украине поражать цели на российско территории западным оружием, сообщает издание Politico. | 12.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-12T13:23+0300
2024-09-12T13:24+0300
вооружения
россия
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сша
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Американские власти вскоре закончат разрабатывать план по разрешению Украине поражать цели на российско территории западным оружием, сообщает издание Politico."Детали плана все еще уточняются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может наносить удары американским и британским оружием", — поясняет газета.Согласно статье, американское руководство еще не приняло окончательного решения, однако некоторые государства могут принять его в одностороннем порядке. Тем не менее, они, вероятно, не будут рисковать, так как США выступают в качестве ключевого союзника Украины.Ранее СМИ сообщали, что в Киев прибыл не только Блинкен, но и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Вашингтон в свою очередь требует от главы киевского режима предоставить подробный план ударов вглубь российской территории перед тем, как разрешить использование западного оружия.Издание Guardian также ранее отметило, что уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
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россия, украина, сша
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США
13:23 12.09.2024 (обновлено: 13:24 12.09.2024)
 
СМИ: США могут вскоре снять запрет на удары Украины по России

Politico: США завершают работу над снятием ограничений по ударам вглубь РФ

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Американские власти вскоре закончат разрабатывать план по разрешению Украине поражать цели на российско территории западным оружием, сообщает издание Politico.
"Детали плана все еще уточняются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может наносить удары американским и британским оружием", — поясняет газета.
Согласно статье, американское руководство еще не приняло окончательного решения, однако некоторые государства могут принять его в одностороннем порядке. Тем не менее, они, вероятно, не будут рисковать, так как США выступают в качестве ключевого союзника Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Киев прибыл не только Блинкен, но и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Вашингтон в свою очередь требует от главы киевского режима предоставить подробный план ударов вглубь российской территории перед тем, как разрешить использование западного оружия.
Издание Guardian также ранее отметило, что уже принято решение о предоставлении Украине права использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
СМИ: Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по России
09:17
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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