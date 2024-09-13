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ЕК предложила три варианта продления заморозки активов РФ
ЕК предложила три варианта продления заморозки активов РФ - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЕК предложила три варианта продления заморозки активов РФ
Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для представления кредита G7 Украине, передает Reuters со... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:35+0300
2024-09-13T17:35+0300
2024-09-13T17:35+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для представления кредита G7 Украине, передает Reuters со ссылкой на источники. Европейская комиссия предложила послам стран ЕС рассмотреть три новых варианта продления санкций в отношении активов Центрального банка России. Эти меры необходимы для обеспечения возможности предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов со стороны стран G7.По данным агентства, один вариант включает в себя заморозку активов на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев. По словам источников агентства, второй вариант - пересмотр замораживания активов каждые 36 месяцев. Третий вариант - продлить срок пересмотра всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. В июле еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о подготовке предложения по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов. Он заявил о желании ЕК подготовить его в кратчайшие сроки, так как предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях бюджета ЕС. После официального внесения оно поступит на обсуждение, а затем еще нужны будут формальные процедуры утверждения на пленарной сессии Европарламента. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро из валютных резервов РФ. Из них 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем.
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еврокомиссия, ек, киев, активы, замороженные российские активы
Экономика, Еврокомиссия, ЕК, Киев, активы, замороженные российские активы
ЕК предложила три варианта продления заморозки активов РФ
Reuters: ЕК предложила три опции продления заморозки активов РФ для кредита Киеву
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для представления кредита G7 Украине, передает Reuters со ссылкой на источники.
Европейская комиссия предложила послам стран ЕС рассмотреть три новых варианта продления санкций в отношении активов Центрального банка России. Эти меры необходимы для обеспечения возможности предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов со стороны стран G7.
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По данным агентства, один вариант включает в себя заморозку активов на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев. По словам источников агентства, второй вариант - пересмотр замораживания активов каждые 36 месяцев. Третий вариант - продлить срок пересмотра всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев.
В июле еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил о подготовке предложения по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов. Он заявил о желании ЕК подготовить его в кратчайшие сроки, так как предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях бюджета ЕС. После официального внесения оно поступит на обсуждение, а затем еще нужны будут формальные процедуры утверждения на пленарной сессии Европарламента.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро из валютных резервов РФ. Из них 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем.