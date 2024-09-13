Рынок во власти стихий, но пытается поймать попутный ветер

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,9%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 1,2% и торговался в пятницу вблизи отметки 91,5.Неделя началась позитивно: в понедельник индекс МосБиржи вырос на 3,04%, но со вторника началось постепенное снижение, несмотря на восстановление цен на нефть до более $72 по BRENT к концу недели с уровня ниже $70 во вторник 10 сентября. Отскоку цен на нефть способствовал шторм "Франсин". Около 24% добычи сырой нефти и 26% добычи природного газа в Мексиканском заливе США были приостановлены из-за урагана, что заставило бурильщиков эвакуировать бригады, снижая добычу. Однако, судя по динамике российского рынка акций, очевидно, что эта поддержка краткосрочна, и ключевым негативным фактором, который может сдвинуть котировки нефти вниз, остаются растущие опасения по поводу возможного замедления спроса в крупных экономиках.В пятницу акции вели себя волатильно после решения ЦБ поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых, к закрытию внутридневную просадку рынка удалось выкупить: индекс МосБиржи восстановился выше уровней открытия в районе 2650 пунктов.На следующей неделе мы ожидаем, что рынок попытается консолидироваться на текущих уровнях. Краткосрочную поддержку рынку будут оказывать цены на нефть, если их рост продолжится. Ураган "Франсин" уже вызывает перебои в добыче в Мексиканском заливе. Также цены на нефть испытывают поддержку от ослабления доллара США относительно мировых валют: индекс DXY упал до недельного минимума в пятницу, что сделало товары, деноминированные в долларах, более дешевыми для держателей других валют.Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,9%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 1,2% и торговался в пятницу вблизи отметки 91,5.
Неделя началась позитивно: в понедельник индекс МосБиржи вырос на 3,04%, но со вторника началось постепенное снижение, несмотря на восстановление цен на нефть до более $72 по BRENT к концу недели с уровня ниже $70 во вторник 10 сентября. Отскоку цен на нефть способствовал шторм "Франсин". Около 24% добычи сырой нефти и 26% добычи природного газа в Мексиканском заливе США были приостановлены из-за урагана, что заставило бурильщиков эвакуировать бригады, снижая добычу. Однако, судя по динамике российского рынка акций, очевидно, что эта поддержка краткосрочна, и ключевым негативным фактором, который может сдвинуть котировки нефти вниз, остаются растущие опасения по поводу возможного замедления спроса в крупных экономиках.
В пятницу акции вели себя волатильно после решения ЦБ поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых, к закрытию внутридневную просадку рынка удалось выкупить: индекс МосБиржи восстановился выше уровней открытия в районе 2650 пунктов.
На следующей неделе мы ожидаем, что рынок попытается консолидироваться на текущих уровнях. Краткосрочную поддержку рынку будут оказывать цены на нефть, если их рост продолжится. Ураган "Франсин" уже вызывает перебои в добыче в Мексиканском заливе. Также цены на нефть испытывают поддержку от ослабления доллара США относительно мировых валют: индекс DXY упал до недельного минимума в пятницу, что сделало товары, деноминированные в долларах, более дешевыми для держателей других валют.
Автор - Александр Власенко, портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
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