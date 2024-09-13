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ЦБ зафиксировал высокий темп роста кредитования в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал высокий темп роста кредитования в России
ЦБ зафиксировал высокий темп роста кредитования в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал высокий темп роста кредитования в России
Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:40+0300
2024-09-13T13:47+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок, говорится в сообщении Центробанка."Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок", - говорится в сообщении."В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - добавляется там же.Ранее в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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Банк России
13:40 13.09.2024 (обновлено: 13:47 13.09.2024)
 
ЦБ зафиксировал высокий темп роста кредитования в России

ЦБ: рост кредитования остается высоким, вопреки замедлению в розничном сегменте

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Общий рост кредитования в РФ остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте, при этом ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок, говорится в сообщении Центробанка.
"Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок", - говорится в сообщении.
"В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - добавляется там же.
Ранее в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%.
 
Банк России
 
 
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