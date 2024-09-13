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Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой - 13.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
Злоумышленники начали создавать фейковые обменные платформы, пользователи которой могут купть только несуществующую криптовалюту. Об этом агентству РИА Новости... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T05:56+0300
2024-09-13T05:56+0300
2024-09-13T05:56+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники начали создавать фейковые обменные платформы, пользователи которой могут купть только несуществующую криптовалюту. Об этом агентству РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Криптовалютные мошенничества также набирают популярность. Злоумышленники предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы "быстрого обогащения", - заявил он. Немкин подчеркнул, что особенно опасны могут быть мошеннические схемы, которые предполагают использование поддельных токенов. По его словам, в этих схемах "инвесторов" вводят в заблуждение с целью кражи их средств.
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россия, госдума
Мошенничество, РОССИЯ, Госдума
Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой
Депутат Госдумы Немкин: мошенники создают фальшивые обменные платформы
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники начали создавать фейковые обменные платформы, пользователи которой могут купть только несуществующую криптовалюту. Об этом агентству РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Криптовалютные мошенничества также набирают популярность. Злоумышленники предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы "быстрого обогащения", - заявил он.
Немкин подчеркнул, что особенно опасны могут быть мошеннические схемы, которые предполагают использование поддельных токенов. По его словам, в этих схемах "инвесторов" вводят в заблуждение с целью кражи их средств.
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