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Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой - 13.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

Злоумышленники начали создавать фейковые обменные платформы, пользователи которой могут купть только несуществующую криптовалюту. Об этом агентству РИА Новости... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T05:56+0300

2024-09-13T05:56+0300

2024-09-13T05:56+0300

мошенничество

россия

госдума

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники начали создавать фейковые обменные платформы, пользователи которой могут купть только несуществующую криптовалюту. Об этом агентству РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Криптовалютные мошенничества также набирают популярность. Злоумышленники предлагают жертвам вложить средства в фальшивые криптовалютные проекты или схемы "быстрого обогащения", - заявил он. Немкин подчеркнул, что особенно опасны могут быть мошеннические схемы, которые предполагают использование поддельных токенов. По его словам, в этих схемах "инвесторов" вводят в заблуждение с целью кражи их средств.

https://1prime.ru/20240912/kriptovalyuta-851520559.html

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россия, госдума