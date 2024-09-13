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Россия продолжит разъяснять Турции позицию по Крыму, заявили в Кремле
Россия продолжит разъяснять Турции позицию по Крыму, заявили в Кремле - 13.09.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит разъяснять Турции позицию по Крыму, заявили в Кремле
Россия продолжит отстаивать свою позицию по Крыму и разъяснять ее турецким коллегам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:02+0300
2024-09-13T13:02+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать свою позицию по Крыму и разъяснять ее турецким коллегам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять и согласиться с нашими доводами", - сказал Песков журналистам.В то же время пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва, несмотря на существующее между сторонами разногласие, продолжает развивать партнерские отношения с Анкарой. Ранее поступила информация, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, потому что это соответствует международному праву.
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россия, турция, крым
Россия продолжит разъяснять Турции позицию по Крыму, заявили в Кремле
Песков: Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит отстаивать свою позицию по Крыму и разъяснять ее турецким коллегам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять и согласиться с нашими доводами", - сказал Песков журналистам.
В то же время пресс-секретарь российского президента добавил, что Москва, несмотря на существующее между сторонами разногласие, продолжает развивать партнерские отношения с Анкарой.
Ранее поступила информация, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, потому что это соответствует международному праву.
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