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В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной
В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной - 13.09.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной
Россия заявила, что не будет терпеть деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и будет жестко и взвешенно отвечать на все... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:20+0300
2024-09-13T17:20+0300
2024-09-13T17:20+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия заявила, что не будет терпеть деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и будет жестко и взвешенно отвечать на все недружественные действия Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова заметила, что российская сторона не намерена мириться с подрывной деятельностью сотрудников британской дипмиссии."Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона. Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении", — сказала дипломат.ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Сообщалось, что Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании является основной структурой, координирующей нанесение стратегического поражения России. Кроме того, российская спецслужба приостановила аккредитацию 6 сотрудников политического отдела британского посольства в Москве из-за обнаруженных признаков разведывательной и диверсионной работы.
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД
В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной
МИД: Москва призывает Лондон отказаться от враждебной политики против России
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия заявила, что не будет терпеть деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и будет жестко и взвешенно отвечать на все недружественные действия Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заметила, что российская сторона не намерена мириться с подрывной деятельностью сотрудников британской дипмиссии.
"Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона. Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении", — сказала дипломат.
ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Сообщалось, что Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании является основной структурой, координирующей нанесение стратегического поражения России. Кроме того, российская спецслужба приостановила аккредитацию 6 сотрудников политического отдела британского посольства в Москве из-за обнаруженных признаков разведывательной и диверсионной работы.
"Устали терпеть". В ФСБ рассказали о работе сотрудников посольства Британии