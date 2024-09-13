https://1prime.ru/20240913/mid-851553215.html

В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной

В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной - 13.09.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали враждебную политику Лондона ущербной

Россия заявила, что не будет терпеть деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и будет жестко и взвешенно отвечать на все... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T17:20+0300

2024-09-13T17:20+0300

2024-09-13T17:20+0300

политика

россия

великобритания

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия заявила, что не будет терпеть деятельность незаявленных сотрудников британских спецслужб на своей территории и будет жестко и взвешенно отвечать на все недружественные действия Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова заметила, что российская сторона не намерена мириться с подрывной деятельностью сотрудников британской дипмиссии."Намерены и впредь жестко и выверенно реагировать на любые недружественные действия Лондона. Призываем британскую сторону отказаться от контрпродуктивной и ущербной враждебной линии на российском направлении", — сказала дипломат.ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Сообщалось, что Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании является основной структурой, координирующей нанесение стратегического поражения России. Кроме того, российская спецслужба приостановила аккредитацию 6 сотрудников политического отдела британского посольства в Москве из-за обнаруженных признаков разведывательной и диверсионной работы.

https://1prime.ru/20240913/britaniya-851539081.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, мид