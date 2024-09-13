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Стало известно, в каких городах выгоднее всего сдавать комнаты в аренду

Стало известно, в каких городах выгоднее всего сдавать комнаты в аренду - 13.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, в каких городах выгоднее всего сдавать комнаты в аренду

В Нижнем Тагиле среди самых крупных городов в России выгоднее всего сдавать комнату в аренду, там она принесет порядка 20 процентов годовых и может окупиться за | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T06:42+0300

2024-09-13T06:42+0300

2024-09-13T07:14+0300

россия

рынок недвижимости

аренда жилья

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Нижнем Тагиле среди самых крупных городов в России выгоднее всего сдавать комнату в аренду, там она принесет порядка 20 процентов годовых и может окупиться за пять лет. Об этом рассказали эксперты "Мира квартир".В компании уточнили, что средняя стоимость комнаты по итогам анализа 70 городов составляет 1,3 миллиона рублей, а ее доходность при сдаче дает 10 процентов годовых. Отмечается, что высокие показатели доходности комнаты зафиксированы в Череповце, где она составляет 18 процентов, а окупаемость дилья равна 5,5 года. За этим городом следуют Магнитогорск (17 процентов и 5,8 года), Брянск (16 процентов и 6,2 года), Рязань (15 процентов и 6,7 года), Вологда (15 процентов и 6,8 года).Что же касается городов с низкой доходностью сдаваемых комнат, то в этот список вошли Симферополь (5 процентов и 18,7 года), Владивосток (почти 6 процентов и 17,5 года), Севастополь (почти 7 процентов и 14,8 года), Москва (около 7 процентов и 14,6 года), Чита (7 процентов и 13,6 года), Сочи (8 процентов и 13,1 года), Санкт -Петербург (8 процентов и 13,1 года).

https://1prime.ru/20240909/arenda-851434281.html

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россия, рынок недвижимости, аренда жилья