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После миссии по Украине страны ЕС переходят в "мирный лагерь", заявил Орбан - 13.09.2024, ПРАЙМ
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После миссии по Украине страны ЕС переходят в "мирный лагерь", заявил Орбан
После миссии по Украине страны ЕС переходят в "мирный лагерь", заявил Орбан - 13.09.2024, ПРАЙМ
После миссии по Украине страны ЕС переходят в "мирный лагерь", заявил Орбан
Миссия мира на Украине вызвала дискуссию в Европе, и все больше стран Евросоюза проявляют интерес к переходу в "мирный лагерь". Об этом заявил премьер-министр... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:23+0300
2024-09-13T10:23+0300
политика
венгрия
виктор орбан
ес
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Миссия мира на Украине вызвала дискуссию в Европе, и все больше стран Евросоюза проявляют интерес к переходу в "мирный лагерь". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Из-за позиции лидеров ЕС Европа стала провоенной. От этого надо уходить. Это возможно, если всерьез начать разговор о том, что пора вылезать из окопов, и понимать, что это не наша война... На поле боя нет решения конфликта, эту мысль запустила наша мирная миссия, тем самым мы запустили огромные дискуссии в Европе", — отметил венгерский лидер в эфире радио Kossuth.Он отметил, что без его инициативы диалог о мире не начался бы, и все обсуждали бы только войну. Орбан подчеркнул, что Германия также заинтересована в переходе в "лагерь мира", о чем свидетельствуют заявления канцлера Олафа Шольца.Ранее стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса. По данным итальянской газеты Repubblica, Шольц работает над этим планом вместе с представителями своей Социал-демократической партии. План немецкого лидера предполагает отказ Украины от части территорий.
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венгрия, виктор орбан, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
10:23 13.09.2024
 
После миссии по Украине страны ЕС переходят в "мирный лагерь", заявил Орбан

Орбан считает, что после его миссии по Украине больше стран ЕС переходят в "мирный лагерь"

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Миссия мира на Украине вызвала дискуссию в Европе, и все больше стран Евросоюза проявляют интерес к переходу в "мирный лагерь". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Из-за позиции лидеров ЕС Европа стала провоенной. От этого надо уходить. Это возможно, если всерьез начать разговор о том, что пора вылезать из окопов, и понимать, что это не наша война... На поле боя нет решения конфликта, эту мысль запустила наша мирная миссия, тем самым мы запустили огромные дискуссии в Европе", — отметил венгерский лидер в эфире радио Kossuth.
Он отметил, что без его инициативы диалог о мире не начался бы, и все обсуждали бы только войну. Орбан подчеркнул, что Германия также заинтересована в переходе в "лагерь мира", о чем свидетельствуют заявления канцлера Олафа Шольца.
Ранее стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса. По данным итальянской газеты Repubblica, Шольц работает над этим планом вместе с представителями своей Социал-демократической партии. План немецкого лидера предполагает отказ Украины от части территорий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Орбан не жалеет, что не предупредил Зеленского о визите в Москву, пишут СМИ
9 сентября, 17:14
 
ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
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