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Финляндия и Швеция разрешают Киеву использовать их оружие для ударов по РФ

Финляндия и Швеция разрешают Киеву использовать их оружие для ударов по РФ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Финляндия и Швеция разрешают Киеву использовать их оружие для ударов по РФ

Оружие, которое Швеция и Финляндия поставляют в Украину, не имеет ограничений по территории применения, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявления... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T18:08+0300

2024-09-13T18:08+0300

2024-09-13T18:08+0300

вооружения

финляндия

швеция

вооружение

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Оружие, которое Швеция и Финляндия поставляют в Украину, не имеет ограничений по территории применения, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявления министров иностранных дел Финляндии и Швеции Элины Валтонен и Марии Мальмер Стенергард. "Единственное ограничение заключается в том, чтобы оружие применялось в рамках международного права", — приводит цитату Валтонен Yle. По информации телеканала, Мария Мальмер Стенергард, новый министр иностранных дел Швеции, не ограничила применение оружия только территорией Украины. По данным телерадиокомпании, оружие может быть использовано для ударов и по территории России. Мария Мальмер Стенергард была назначена на пост главы МИД Швеции 10 сентября.Ранее глава парламентского комитета по обороне Финляндии Юкка Копра сообщил общественному вещателю Yle, что Финляндия не запрещала Украине использовать переданное ей оружие для ударов по территории России. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в интервью РИА Новости, что Россия примет меры в отношении Финляндии, если Хельсинки откажется опровергнуть информацию о разрешении Киеву наносить удары по территории РФ с помощью финского оружия.

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финляндия, швеция, вооружение