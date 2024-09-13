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США до конца года введут 100-процентную пошлину на электрокары из КНР - 13.09.2024, ПРАЙМ
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США до конца года введут 100-процентную пошлину на электрокары из КНР
США до конца года введут 100-процентную пошлину на электрокары из КНР - 13.09.2024, ПРАЙМ
США до конца года введут 100-процентную пошлину на электрокары из КНР
До конца года США введут 100-процентную пошлину на китайские электромобили, говорится в отчете офиса торгового представителя Штатов по итогам обзора действий... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:34+0300
2024-09-13T15:34+0300
экономика
сша
кнр
китай
электромобили
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. До конца года США введут 100-процентную пошлину на китайские электромобили, говорится в отчете офиса торгового представителя Штатов по итогам обзора действий относительно китайских тарифов. Согласно отчёту, в 2024 году пошлина на электромобили вырастет до 100%. Также на 25% повысится пошлина на импортируемые из России аккумуляторы.В мае администрация США объявила о планах повысить пошлины на импорт из Китая литиевых батарей, фотоэлектрических элементов, полупроводников, алюминия, портовых кранов и электромобилей. Планируется увеличить тариф с 25% до 100%.В посольстве КНР в Вашингтоне призвали США к честной конкуренции. Представители посольства отметили, что в Китае американских электромобилей гораздо больше, чем китайских в США. По словам дипломатов, в США попадает менее одного процента производимых в Китае электрокаров. В то же время американская компания Tesla экспортировала в Китай 344 тысячи автомобилей в прошлом году, что составляет примерно треть от общего импорта этих транспортных средств.
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китай
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сша, кнр, китай, электромобили
Экономика, США, КНР, КИТАЙ, электромобили
15:34 13.09.2024
 
США до конца года введут 100-процентную пошлину на электрокары из КНР

США до конца года введут 100% пошлину на электромобили из КНР

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 12 сен — ПРАЙМ. До конца года США введут 100-процентную пошлину на китайские электромобили, говорится в отчете офиса торгового представителя Штатов по итогам обзора действий относительно китайских тарифов.
Согласно отчёту, в 2024 году пошлина на электромобили вырастет до 100%. Также на 25% повысится пошлина на импортируемые из России аккумуляторы.
Здание парламента Канады в Оттаве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
Канада введет пошлины на электромобили, алюминий и сталь из КНР
26 августа, 15:32
В мае администрация США объявила о планах повысить пошлины на импорт из Китая литиевых батарей, фотоэлектрических элементов, полупроводников, алюминия, портовых кранов и электромобилей. Планируется увеличить тариф с 25% до 100%.
В посольстве КНР в Вашингтоне призвали США к честной конкуренции. Представители посольства отметили, что в Китае американских электромобилей гораздо больше, чем китайских в США. По словам дипломатов, в США попадает менее одного процента производимых в Китае электрокаров. В то же время американская компания Tesla экспортировала в Китай 344 тысячи автомобилей в прошлом году, что составляет примерно треть от общего импорта этих транспортных средств.
 
ЭкономикаСШАКНРКИТАЙэлектромобили
 
 
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