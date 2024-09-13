https://1prime.ru/20240913/stavka-851528703.html

Вот и ключевая ставка: держитесь крепче

Вот и ключевая ставка: держитесь крепче - 13.09.2024, ПРАЙМ

Вот и ключевая ставка: держитесь крепче

Вероятность повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании очень высокая. Вопрос только в том, на какую величину повысят. В худшем случае — сразу на 2 пп,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T08:00+0300

2024-09-13T08:00+0300

2024-09-13T08:00+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

прогноз по ключевой ставке цб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851528703.jpg?1726203604

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании очень высокая. Вопрос только в том, на какую величину повысят. В худшем случае — сразу на 2 пп, как и в июле, но уже до 20%. С другой стороны, многие придерживаются мнения, что на данном заседании ставку сохранят на текущем уровне. Но цены продолжают расти, в основном на бензин и в сфере услуг. Значит, нужно ещё больше усилий, чтобы связать избыточную денежную массу и направить её в банки. Повышение ключевой ставки неизбежно вызовет повышение процентных ставок банков как по кредитам, так и по вкладам. Заемщикам, кто не успел взять сравнительно дешёвый кредит год назад и более, придётся потерпеть и обращаться за займами к родным и друзьям, а лучше — откладывать часть дохода на будущие покупки. А вот вкладчики продолжат снимать сливки со своих сбережений, теперь уже есть шанс разместить вклады по ставкам 20-21% годовых в надёжном банке, и возможно, что такие процентные ставки - ещё не предел. Если ключевую ставку повысят, вероятно укрепление рубля до 87,5 за доллар, 97 за евро и 12 за юань. А если её сохранят, рубль может упасть до 92 за доллар, 102 за евро и 12,9 руб. за юань. При этом сохраняется вероятность роста доллара до 100 рублей до конца текущего года. В прошлом году, с мая по сентябрь, рубль пережил ненужную девальвацию, в результате которой разогналась инфляция. Ее и пытаются сдержать с помощью высоких ставок. Однако на текущий момент, как мы видим, это пока не привело к ожидаемому результату. Ключевая проблема — в маржинальности бизнеса. Ведь именно малый и средний бизнес являются основной экономики страны. Кредитоваться и инвестировать в развитие сегодня действительно очень затруднительно. Более того, высокие ставки по вкладам на уровне 18-20% — не лучшее решение для населения с точки зрения диверсификации инвестиций. Сегодня для разгона российской экономики предпочтительнее выглядит диапазон ключевой ставки порядка 3-4%, по крайней мере это цель, к которой нужно стремиться. Необходимо остановить вывод капитала из страны, либо установить высокие комиссии на вывод. Это поддержит рубль и повысит эффективность в борьбе с инфляцией. Важно вернуться к политике сильного рубля, ведь это низкая инфляция, высокое качество жизни, прекрасное самочувствие малого и среднего бизнеса как минимум. Это растущий фондовый рынок. И, самое главное, это отчетливые и уверенные инвестиционные перспективы со стороны бизнеса. Это репутация страны и ее граждан, повышение эффективности интеграционных программ в ЕАЭС.Автор - Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver

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2024

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Лобода https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб