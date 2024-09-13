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Вот и ключевая ставка: держитесь крепче - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Вот и ключевая ставка: держитесь крепче
Вот и ключевая ставка: держитесь крепче - 13.09.2024, ПРАЙМ
Вот и ключевая ставка: держитесь крепче
Вероятность повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании очень высокая. Вопрос только в том, на какую величину повысят. В худшем случае — сразу на 2 пп,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T08:00+0300
2024-09-13T08:00+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
прогноз по ключевой ставке цб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851528703.jpg?1726203604
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании очень высокая. Вопрос только в том, на какую величину повысят. В худшем случае — сразу на 2 пп, как и в июле, но уже до 20%. С другой стороны, многие придерживаются мнения, что на данном заседании ставку сохранят на текущем уровне. Но цены продолжают расти, в основном на бензин и в сфере услуг. Значит, нужно ещё больше усилий, чтобы связать избыточную денежную массу и направить её в банки. Повышение ключевой ставки неизбежно вызовет повышение процентных ставок банков как по кредитам, так и по вкладам. Заемщикам, кто не успел взять сравнительно дешёвый кредит год назад и более, придётся потерпеть и обращаться за займами к родным и друзьям, а лучше — откладывать часть дохода на будущие покупки. А вот вкладчики продолжат снимать сливки со своих сбережений, теперь уже есть шанс разместить вклады по ставкам 20-21% годовых в надёжном банке, и возможно, что такие процентные ставки - ещё не предел. Если ключевую ставку повысят, вероятно укрепление рубля до 87,5 за доллар, 97 за евро и 12 за юань. А если её сохранят, рубль может упасть до 92 за доллар, 102 за евро и 12,9 руб. за юань. При этом сохраняется вероятность роста доллара до 100 рублей до конца текущего года. В прошлом году, с мая по сентябрь, рубль пережил ненужную девальвацию, в результате которой разогналась инфляция. Ее и пытаются сдержать с помощью высоких ставок. Однако на текущий момент, как мы видим, это пока не привело к ожидаемому результату. Ключевая проблема — в маржинальности бизнеса. Ведь именно малый и средний бизнес являются основной экономики страны. Кредитоваться и инвестировать в развитие сегодня действительно очень затруднительно. Более того, высокие ставки по вкладам на уровне 18-20% — не лучшее решение для населения с точки зрения диверсификации инвестиций. Сегодня для разгона российской экономики предпочтительнее выглядит диапазон ключевой ставки порядка 3-4%, по крайней мере это цель, к которой нужно стремиться. Необходимо остановить вывод капитала из страны, либо установить высокие комиссии на вывод. Это поддержит рубль и повысит эффективность в борьбе с инфляцией. Важно вернуться к политике сильного рубля, ведь это низкая инфляция, высокое качество жизни, прекрасное самочувствие малого и среднего бизнеса как минимум. Это растущий фондовый рынок. И, самое главное, это отчетливые и уверенные инвестиционные перспективы со стороны бизнеса. Это репутация страны и ее граждан, повышение эффективности интеграционных программ в ЕАЭС.Автор - Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
ПРАЙМ
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Андрей Лобода
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Андрей Лобода
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб
Мнения аналитиков, ставка Банка России, прогноз по ключевой ставке ЦБ
08:00 13.09.2024
 
Вот и ключевая ставка: держитесь крепче

Экономист Лобода: ключевая ставка стремится к 20%, а для экономики надо бы 3-4%

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Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
Андрей Лобода
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании очень высокая. Вопрос только в том, на какую величину повысят. В худшем случае — сразу на 2 пп, как и в июле, но уже до 20%.
С другой стороны, многие придерживаются мнения, что на данном заседании ставку сохранят на текущем уровне. Но цены продолжают расти, в основном на бензин и в сфере услуг. Значит, нужно ещё больше усилий, чтобы связать избыточную денежную массу и направить её в банки.
Повышение ключевой ставки неизбежно вызовет повышение процентных ставок банков как по кредитам, так и по вкладам. Заемщикам, кто не успел взять сравнительно дешёвый кредит год назад и более, придётся потерпеть и обращаться за займами к родным и друзьям, а лучше — откладывать часть дохода на будущие покупки.
А вот вкладчики продолжат снимать сливки со своих сбережений, теперь уже есть шанс разместить вклады по ставкам 20-21% годовых в надёжном банке, и возможно, что такие процентные ставки - ещё не предел.
Если ключевую ставку повысят, вероятно укрепление рубля до 87,5 за доллар, 97 за евро и 12 за юань. А если её сохранят, рубль может упасть до 92 за доллар, 102 за евро и 12,9 руб. за юань. При этом сохраняется вероятность роста доллара до 100 рублей до конца текущего года.
В прошлом году, с мая по сентябрь, рубль пережил ненужную девальвацию, в результате которой разогналась инфляция. Ее и пытаются сдержать с помощью высоких ставок. Однако на текущий момент, как мы видим, это пока не привело к ожидаемому результату. Ключевая проблема — в маржинальности бизнеса. Ведь именно малый и средний бизнес являются основной экономики страны. Кредитоваться и инвестировать в развитие сегодня действительно очень затруднительно. Более того, высокие ставки по вкладам на уровне 18-20% — не лучшее решение для населения с точки зрения диверсификации инвестиций.
Сегодня для разгона российской экономики предпочтительнее выглядит диапазон ключевой ставки порядка 3-4%, по крайней мере это цель, к которой нужно стремиться. Необходимо остановить вывод капитала из страны, либо установить высокие комиссии на вывод. Это поддержит рубль и повысит эффективность в борьбе с инфляцией.
Важно вернуться к политике сильного рубля, ведь это низкая инфляция, высокое качество жизни, прекрасное самочувствие малого и среднего бизнеса как минимум. Это растущий фондовый рынок. И, самое главное, это отчетливые и уверенные инвестиционные перспективы со стороны бизнеса. Это репутация страны и ее граждан, повышение эффективности интеграционных программ в ЕАЭС.
Автор - Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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