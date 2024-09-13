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Ставка ЦБ: все ясно, но не всем - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Ставка ЦБ: все ясно, но не всем
Ставка ЦБ: все ясно, но не всем - 13.09.2024, ПРАЙМ
Ставка ЦБ: все ясно, но не всем
Повышение ключевой ставки Банком России до 19% стало ожидаемым событием, хотя часть аналитиков предполагала еще более значительный рост — до 20%. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:13+0300
2024-09-13T15:13+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851548161.jpg?1726229597
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банком России до 19% стало ожидаемым событием, хотя часть аналитиков предполагала еще более значительный рост — до 20%. Это решение направлено на стабилизацию ситуации на финансовом рынке, прежде всего для борьбы с инфляцией и укрепления рубля. Такой шаг был принят на фоне сохраняющегося высокого инфляционного давления. Ожидается, что годовая инфляция превысит прогнозируемый диапазон в 6,5-7,0%. Центральный банк назвал ключевым фактором сильный рост внутреннего спроса, опережающий возможности предложения. Для снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к целевому уровню к 2025 году требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Банк также указал на возможность дальнейшего повышения ставок на предстоящих заседаниях, отложив возможный разворот политики. Однако данное решение помимо позитивного эффекта сдерживания роста цен имеет и обратную сторону - высокий уровень ставки теоретически может притормозить экономический рост, так как кредиты для бизнеса и населения становятся всё менее доступными. Компании могут столкнуться с ростом затрат на обслуживание долгов, что может привести к сокращению инвестиций в развитие и снижению занятости. Потребительская активность, в свою очередь, может сократиться из-за удорожания заемных средств. Но все же позитивный эффект "здесь и сейчас", а именно - повышение эффективности борьбы с инфляцией и рост привлекательности банковских депозитов, сейчас перевешивает негативную коннотацию. Доллар в сентябре, вполне вероятно, так и останется в диапазоне 90 -100 рублей. Сегодня ключевым уровнем раздела покупок-продаж является отметка 89,6 рубля - пока цена находится выше, у доллара есть неплохая возможность закрыть цели на рост на отметке 94,8 рубля.Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
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Олег Калманович
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии
Мнения аналитиков, ставка Банка России
15:13 13.09.2024
 
Ставка ЦБ: все ясно, но не всем

Аналитик Калманович: жесткая политика ЦБ по ставкам может притормозить рост ВВП

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банком России до 19% стало ожидаемым событием, хотя часть аналитиков предполагала еще более значительный рост — до 20%.
Это решение направлено на стабилизацию ситуации на финансовом рынке, прежде всего для борьбы с инфляцией и укрепления рубля. Такой шаг был принят на фоне сохраняющегося высокого инфляционного давления. Ожидается, что годовая инфляция превысит прогнозируемый диапазон в 6,5-7,0%.
Центральный банк назвал ключевым фактором сильный рост внутреннего спроса, опережающий возможности предложения. Для снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к целевому уровню к 2025 году требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Банк также указал на возможность дальнейшего повышения ставок на предстоящих заседаниях, отложив возможный разворот политики.
Однако данное решение помимо позитивного эффекта сдерживания роста цен имеет и обратную сторону - высокий уровень ставки теоретически может притормозить экономический рост, так как кредиты для бизнеса и населения становятся всё менее доступными. Компании могут столкнуться с ростом затрат на обслуживание долгов, что может привести к сокращению инвестиций в развитие и снижению занятости.
Потребительская активность, в свою очередь, может сократиться из-за удорожания заемных средств.
Но все же позитивный эффект "здесь и сейчас", а именно - повышение эффективности борьбы с инфляцией и рост привлекательности банковских депозитов, сейчас перевешивает негативную коннотацию.
Доллар в сентябре, вполне вероятно, так и останется в диапазоне 90 -100 рублей. Сегодня ключевым уровнем раздела покупок-продаж является отметка 89,6 рубля - пока цена находится выше, у доллара есть неплохая возможность закрыть цели на рост на отметке 94,8 рубля.
Автор - Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

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