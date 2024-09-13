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Банк России повысил ставку до 19% - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России повысил ставку до 19%
Банк России повысил ставку до 19% - 13.09.2024, ПРАЙМ
Банк России повысил ставку до 19%
Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку на 100 б .п. до 19%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на имеющиеся на сегодняшний день... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:19+0300
2024-09-13T14:46+0300
банк россии
мнения аналитиков
ставка банка россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку на 100 б .п. до 19%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на имеющиеся на сегодняшний день макроданные. Несмотря на то, что на неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года была отмечена первая с февраля 2023 года дефляция, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 3 по 9 сентября вырос на 0,09%. Более того, данные по ИПЦ за август показали рост на 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%.Таким образом, ослабление инфляционного давление не стало тенденцией, и проинфляционные риски сохраняются. Это в том числе и ослабление рубля, и высокие темпы роста потребительского кредитования, и жесткие условия на рынке труда. Возвращение инфляции к целевому ориентиру 4% в ближайшие месяцы представляется недостижимым, поэтому риторика Банка России остается жесткой.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии
Банк России, Мнения аналитиков, ставка Банка России
14:19 13.09.2024 (обновлено: 14:46 13.09.2024)
 

Банк России повысил ставку до 19%

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку на 100 б .п. до 19%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на имеющиеся на сегодняшний день макроданные. Несмотря на то, что на неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года была отмечена первая с февраля 2023 года дефляция, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 3 по 9 сентября вырос на 0,09%. Более того, данные по ИПЦ за август показали рост на 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%.
Таким образом, ослабление инфляционного давление не стало тенденцией, и проинфляционные риски сохраняются. Это в том числе и ослабление рубля, и высокие темпы роста потребительского кредитования, и жесткие условия на рынке труда. Возвращение инфляции к целевому ориентиру 4% в ближайшие месяцы представляется недостижимым, поэтому риторика Банка России остается жесткой.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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