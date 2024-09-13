Банк России повысил ставку до 19%

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку на 100 б .п. до 19%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на имеющиеся на сегодняшний день макроданные. Несмотря на то, что на неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года была отмечена первая с февраля 2023 года дефляция, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 3 по 9 сентября вырос на 0,09%. Более того, данные по ИПЦ за август показали рост на 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%.Таким образом, ослабление инфляционного давление не стало тенденцией, и проинфляционные риски сохраняются. Это в том числе и ослабление рубля, и высокие темпы роста потребительского кредитования, и жесткие условия на рынке труда. Возвращение инфляции к целевому ориентиру 4% в ближайшие месяцы представляется недостижимым, поэтому риторика Банка России остается жесткой.
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку на 100 б .п. до 19%. Очевидно, в своем решении регулятор опирался на имеющиеся на сегодняшний день макроданные. Несмотря на то, что на неделе с 27 августа по 2 сентября 2024 года была отмечена первая с февраля 2023 года дефляция, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 3 по 9 сентября вырос на 0,09%. Более того, данные по ИПЦ за август показали рост на 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%.
Таким образом, ослабление инфляционного давление не стало тенденцией, и проинфляционные риски сохраняются. Это в том числе и ослабление рубля, и высокие темпы роста потребительского кредитования, и жесткие условия на рынке труда. Возвращение инфляции к целевому ориентиру 4% в ближайшие месяцы представляется недостижимым, поэтому риторика Банка России остается жесткой.
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